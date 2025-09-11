Бивша на Неймар показа перфектната си фигура и съблазнителни форми на Малдивите

Секси изкушението Катерина Сафарова отново разпали страстите в социалните мрежи. Руският модел и инфлуенсър, която преди време беше свързвана с футболната суперзвезда Неймар, зашемети феновете си с нова фотосесия.

31-годишната красавица показа перфектната си фигура и съблазнителни форми на поредната си почивка от Малдивите, а над 1.4 милиона последователи в Instagram реагираха мигновено с вълна от харесвания и коментари за сексапила ѝ.