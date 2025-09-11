Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бивша на Неймар показа перфектната си фигура и съблазнителни форми на Малдивите

Бивша на Неймар показа перфектната си фигура и съблазнителни форми на Малдивите

11 Септември, 2025 22:59 486 1

  • катерина сафарова-
  • неймар-
  • футбол-
  • сексапил-
  • секси

Над 1.4 милиона последователи в Instagram реагираха мигновено с вълна от харесвания и коментари за сексапила ѝ

Бивша на Неймар показа перфектната си фигура и съблазнителни форми на Малдивите - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Секси изкушението Катерина Сафарова отново разпали страстите в социалните мрежи. Руският модел и инфлуенсър, която преди време беше свързвана с футболната суперзвезда Неймар, зашемети феновете си с нова фотосесия.

31-годишната красавица показа перфектната си фигура и съблазнителни форми на поредната си почивка от Малдивите, а над 1.4 милиона последователи в Instagram реагираха мигновено с вълна от харесвания и коментари за сексапила ѝ.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Става

    1 0 Отговор
    Става момата, ОК си е. Въпрос: какво инфлуенсва (има ли такава дума 🤔) и от какъв зор я следват?

    23:13 11.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ