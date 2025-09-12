Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локо (Сф) привлече бивш бек на ЦСКА

Локо (Сф) привлече бивш бек на ЦСКА

12 Септември, 2025 08:58 587 0

  • ангел лясков-
  • локомотив софия-
  • футбол-
  • трансфер

Ръководството на “Локомотив” (София) пожелава на Ангел Лясков здраве, късмет и много радостни моменти с червено-черната фланелка!

Локо (Сф) привлече бивш бек на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът Ангел Лясков официално подписа договор за две години с тима на Локомотив (София), съобщиха "червено-черните". Роденият в Гоце Делчев бек е сред опитните футболисти в родния футбол, като досега е носил фланелката на Ловеч, ЦСКА, Ботев (Враца), Олимпия (Любляна), ЦСКА 1948, Локомотив (Пловдив).

"Ангел Лясков е футболист на “Локомотив” (София)! Днес Ангел Лясков подписа двугодишен договор с “Локомотив” (София)! Левият бранител е юноша на "Литекс", а през последните 2 сезона впечатли с изявите си за "Локомотив" (Пловдив). Лясков е преминал през всички национални гарнитури на България и има 2 мача за мъжкия национален отбор. Ръководството на “Локомотив” (София) пожелава на Ангел Лясков здраве, късмет и много радостни моменти с червено-черната фланелка!", написаха "железничарите".


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ