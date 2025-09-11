Рубен Невеш избухна яростно: Позорна лъжа за мен и вдовицата на Жота!

Рубен Невеш избухна яростно срещу португалското списание TV Guia, след като то публикува на корицата си снимка, която внушава романтична връзка между него и вдовицата на покойния Диого Жота – Руте Кардозо.

Футболният свят бе покосен в началото на юли, когато Жота (28 г.) и неговият брат Андре загинаха трагично при автомобилна катастрофа. Бившият капитан на Уулвс е сред най-силно засегнатите от смъртта на своя близък приятел, като дори увековечи връзката им с нова татуировка, показваща двамата в прегръдка.

Невеш, който от над 11 години е в щастлив брак с Дебора Лоренсо и има семейство, винаги е бил до Руете и трите ѝ деца след трагедията.

Въпреки това, статията със заглавие „След смъртта: Как вдовицата на Диого Жота се опира на най-добрия му приятел“ бе придружена от снимка, на която Невеш и Руете изглеждат сякаш се целуват – кадър, вероятно заснет точно преди прегръдка или целувка по бузата.

Diogo Jota's best friend Ruben Neves furiously denies romantic links to the tragic Liverpool star's widow after out-of-context magazine cover showed them 'kissing' | Daily Mail Online https://t.co/OvOe6WXvGc — Victor Olomu (@DeoJ2010) September 11, 2025

Разгневен, Невеш публикува дълго изявление в социалните мрежи:

„Човекът, който избра тази снимка за корица, не заслужава щастие – точно както изборът му не беше щастлив. С Дебора сме заедно от 11 години, винаги сме били далеч от всякакви скандали. Опитахме се да помогнем на Руте и семейството ѝ по най-добрия възможен начин. Снимката е толкова неуместна, колкото и този, който я избра. Отново казвам – горд съм със семейството си и с жената до мен. Горди сме и с Руте за силата, която показва. Ние сме тук за нея, винаги.“

Невеш подчерта, че проблемът не е толкова в съдържанието на статията, колкото в некоректния избор на снимка, който хвърли сянка върху отдадената му подкрепа към семейството на Жота.