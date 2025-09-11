Новини
Рубен Невеш избухна яростно: Позорна лъжа за мен и вдовицата на Жота!

11 Септември, 2025 21:59 1 157 5

Рубен Невеш избухна яростно: Позорна лъжа за мен и вдовицата на Жота! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Рубен Невеш избухна яростно срещу португалското списание TV Guia, след като то публикува на корицата си снимка, която внушава романтична връзка между него и вдовицата на покойния Диого Жота – Руте Кардозо.

Футболният свят бе покосен в началото на юли, когато Жота (28 г.) и неговият брат Андре загинаха трагично при автомобилна катастрофа. Бившият капитан на Уулвс е сред най-силно засегнатите от смъртта на своя близък приятел, като дори увековечи връзката им с нова татуировка, показваща двамата в прегръдка.

Невеш, който от над 11 години е в щастлив брак с Дебора Лоренсо и има семейство, винаги е бил до Руете и трите ѝ деца след трагедията.

Въпреки това, статията със заглавие „След смъртта: Как вдовицата на Диого Жота се опира на най-добрия му приятел“ бе придружена от снимка, на която Невеш и Руете изглеждат сякаш се целуват – кадър, вероятно заснет точно преди прегръдка или целувка по бузата.

Разгневен, Невеш публикува дълго изявление в социалните мрежи:

„Човекът, който избра тази снимка за корица, не заслужава щастие – точно както изборът му не беше щастлив. С Дебора сме заедно от 11 години, винаги сме били далеч от всякакви скандали. Опитахме се да помогнем на Руте и семейството ѝ по най-добрия възможен начин. Снимката е толкова неуместна, колкото и този, който я избра. Отново казвам – горд съм със семейството си и с жената до мен. Горди сме и с Руте за силата, която показва. Ние сме тук за нея, винаги.“

Невеш подчерта, че проблемът не е толкова в съдържанието на статията, колкото в некоректния избор на снимка, който хвърли сянка върху отдадената му подкрепа към семейството на Жота.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Евгени от Алфапласт

    5 2 Отговор
    "Реве като вдовица за .й" е каза народът. И мойта е така.

    Коментиран от #4

    22:01 11.09.2025

  • 2 1488

    4 0 Отговор
    аз пьк се изсрахяростно

    Коментиран от #5

    22:11 11.09.2025

  • 3 Помак

    3 0 Отговор
    Много си вулгарен ..кат някой етноси от Делиормана...когато пишеш Го прави Нежно ..

    22:14 11.09.2025

  • 4 Помак

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Много си вулгарен ..кат някой етноси от Делиормана...когато пишеш Го прави Нежно ..

    22:15 11.09.2025

  • 5 Сега

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Вземи един кочан царвица и запуши дупката да не ти паднат карантиите

    22:17 11.09.2025

