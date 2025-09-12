Илиана Раева впечатлена: 2 милиона! Това е абсолютен рекорд

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева е впечатлена от случващото се публикациите ѝ в социалните мрежи. Тя показа в понеделник снимка със съпруга си Наско Сираков от почивката им в Гърция, която се превърна в тотален хит.
"Моята страница във "Фейсбук" регистрира нови върхове. Снимката с Наско от почивката ни за 72 часа е видяна от над 1,8 млн. души! Това е почти 2 млн.! Абсолютен рекорд! Повече с 600 000 от снимката ни с Лили и Анелия за по-кратко време. Това е без реклама и без подсилване на публикацията. Всъщност, това се оказва, че си е една сериозна медия.?? Много, много интересно…", написа Раева.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
09:31 12.09.2025
2 Илиана
09:32 12.09.2025
3 Опааа
09:38 12.09.2025
4 Гост
09:40 12.09.2025
5 ФейсБалък
09:42 12.09.2025
6 МВР служител
09:42 12.09.2025
7 9689
09:50 12.09.2025
8 Оффффф
09:59 12.09.2025