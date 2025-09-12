Новини
Спорт »
Бг футбол »
Илиана Раева впечатлена: 2 милиона! Това е абсолютен рекорд

12 Септември, 2025 09:29 874 8

  • илиана раева-
  • наско сираков-
  • футбол-
  • художествена гимнастика-
  • спорт

Моята страница във "Фейсбук" регистрира нови върхове

Илиана Раева впечатлена: 2 милиона! Това е абсолютен рекорд - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева е впечатлена от случващото се публикациите ѝ в социалните мрежи. Тя показа в понеделник снимка със съпруга си Наско Сираков от почивката им в Гърция, която се превърна в тотален хит.

"Моята страница във "Фейсбук" регистрира нови върхове. Снимката с Наско от почивката ни за 72 часа е видяна от над 1,8 млн. души! Това е почти 2 млн.! Абсолютен рекорд! Повече с 600 000 от снимката ни с Лили и Анелия за по-кратко време. Това е без реклама и без подсилване на публикацията. Всъщност, това се оказва, че си е една сериозна медия.?? Много, много интересно…", написа Раева.Илиана Раева впечатлена: 2 милиона! Това е абсолютен рекорд


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 2 Отговор
    и бащата на сияна изкара горе долу толкоз от бг бальци

    09:31 12.09.2025

  • 2 Илиана

    9 1 Отговор
    Наско докато цъкаше в казиното изгълтах два милиона семенца. Абсолютен рекорд!

    09:32 12.09.2025

  • 3 Опааа

    8 0 Отговор
    Простотия! Снобарски тъпотии!

    09:38 12.09.2025

  • 4 Гост

    7 0 Отговор
    УЖАС.БЕЗКРАЕН...

    09:40 12.09.2025

  • 5 ФейсБалък

    9 0 Отговор
    баба цоцолана се кефи, щот няма друго за какво .........

    09:42 12.09.2025

  • 6 МВР служител

    8 0 Отговор
    Ако имахме нормален кат кокаинозависимото семейство майка баща и дъщеря все щяха веднъж да бъдат спрени, контролирани и санкционирани. Осираков и Гонзо не се пипат, могат да се движат нафиркани и надрусани, затова Митов ще бъде изгонен със шут

    09:42 12.09.2025

  • 7 9689

    6 0 Отговор
    Аман от това противно семейство.

    09:50 12.09.2025

  • 8 Оффффф

    3 0 Отговор
    Получих газове от наско раев и тази персона яхнала метла

    09:59 12.09.2025

