Лидерът Фратрия посреща Янтра Габрово в първия мач от кръга във Втора лига - ПРОГРАМА

Втора лига - 8 кръг:
12 септември - петък, 15:30
Фратрия - Янтра Габрово
13 септември - събота, 17:00
Черноморец Бургас - Вихрен Сандански
Марек Дупница - Локомотив Горна Оряховица
Севлиево - Миньор Перник
13 септември - събота, 18:00
Етър Велико Търново - Спартак Плевен
14 септември - неделя, 15:15
Пирин Благоевград - Дунав Русе
14 септември - неделя, 18:00
Хебър Пазарджик - ЦСКА II
15 септември - понеделник, 17:00
Лудогорец II - Беласица Петрич
Спортист Своге - почива
