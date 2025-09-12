Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лидерът Фратрия посреща Янтра Габрово в първия мач от кръга във Втора лига - ПРОГРАМА

Лидерът Фратрия посреща Янтра Габрово в първия мач от кръга във Втора лига - ПРОГРАМА

12 Септември, 2025 15:14 448 0

  • втора лига-
  • програма-
  • футбол-
  • бг-
  • пирин благоевград -
  • дунав русе-
  • хебър пазарджик-
  • беласица петрич-
  • марек дупница-
  • локомотив горна оряховица-
  • севлиево -
  • миньор перник -
  • етър велико търново -
  • спартак плевен-
  • фратрия

Двубоят е днес

Лидерът Фратрия посреща Янтра Габрово в първия мач от кръга във Втора лига - ПРОГРАМА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втора лига - 8 кръг:


12 септември - петък, 15:30
Фратрия - Янтра Габрово

13 септември - събота, 17:00
Черноморец Бургас - Вихрен Сандански
Марек Дупница - Локомотив Горна Оряховица
Севлиево - Миньор Перник

13 септември - събота, 18:00
Етър Велико Търново - Спартак Плевен

14 септември - неделя, 15:15
Пирин Благоевград - Дунав Русе

14 септември - неделя, 18:00
Хебър Пазарджик - ЦСКА II

15 септември - понеделник, 17:00
Лудогорец II - Беласица Петрич

Спортист Своге - почива


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ