Хеттрик на Томас Мюлер в САЩ за рожден ден и рекорди

15 Септември, 2025 06:45 393 1

Германецът отбеляза три гола за Ванкувър и стана част от историческа вечер с общо четири хеттрика в МЛС

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

36-годишният Томас Мюлер отпразнува рождения си ден по феноменален начин – с първия си хеттрик в Мейджър Лийг Сокър. Германецът поведе Ванкувър Уайткапс към разгромното 7:0 над лидера Филаделфия Юниън, а два от головете му дойдоха от дузпи.

Историческата вечер в МЛС донесе и рекорд – за първи път в рамките на един кръг паднаха цели четири хеттрика. Освен Мюлер, по три гола вкараха още Денис Буанга (ЛАФК), Диего Роси (Кълъмбъс) и Идан Токломати (Шарлът). Общо 57 попадения в 15 мача изравниха и най-резултатния ден в историята на лигата.

За Мюлер успехът бе специален и заради присъствието на родителите му на трибуните. С усмивка той заяви: „Нямам рожден ден, имам мач ден.“


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Да бяха му дали още 5-6 дузпи като подарък за ЧРД...

    07:00 15.09.2025

