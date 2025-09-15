Хеттрик на Томас Мюлер в САЩ за рожден ден и рекорди

36-годишният Томас Мюлер отпразнува рождения си ден по феноменален начин – с първия си хеттрик в Мейджър Лийг Сокър. Германецът поведе Ванкувър Уайткапс към разгромното 7:0 над лидера Филаделфия Юниън, а два от головете му дойдоха от дузпи.

Историческата вечер в МЛС донесе и рекорд – за първи път в рамките на един кръг паднаха цели четири хеттрика. Освен Мюлер, по три гола вкараха още Денис Буанга (ЛАФК), Диего Роси (Кълъмбъс) и Идан Токломати (Шарлът). Общо 57 попадения в 15 мача изравниха и най-резултатния ден в историята на лигата.

За Мюлер успехът бе специален и заради присъствието на родителите му на трибуните. С усмивка той заяви: „Нямам рожден ден, имам мач ден.“