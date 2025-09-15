Барселона разгроми Валенсия пред рекордно малка публика

Каталунският гранд Барселона изнесе истински спектакъл в първото си домакинство за сезона в Ла Лига. Отборът на Ханзи Флик разби Валенсия с 6:0 в двубой от 4-ия кръг, изигран на стадион „Йохан Кройф“.

Героите за шампионите бяха Фермин Лопес, Рафиня и Роберт Левандовски – всеки от тях се разписа на два пъти. Лопес откри резултата в 29-ата минута, а след паузата шоуто пое дуото от пейката. Рафиня (54’, 67’) и Левандовски (76’, 87’) се включиха като резерви, но за кратко време превърнаха успеха в унищожителен.

Срещата се проведе на по-малкия „Йохан Кройф“, който побира едва 6000 зрители, заради продължаващия ремонт на „Спотифай Камп Ноу“. Това обаче не попречи на Барса да зарадва феновете с най-убедителната си победа от началото на сезона.

След този триумф каталунците събраха 10 точки и остават в близка дистанция зад лидера Реал Мадрид. Валенсия, от своя страна, записа поредно тежко поражение и остава само с 4 точки след първите кръгове.