Как да разпознаем повреда на автомобила по странни звуци

Всеки необичаен звук в автомобила трябва незабавно да предупреди собственика, тъй като често е ранен и съществен признак за неизправност. Идентифицирането на тези шумове може да помогне за предотвратяване на скъпи и сериозни повреди.

Шумове от ходовата част и окачването

Неизправностите в окачването и ходовата част обикновено се проявяват при шофиране през неравности или преминаване през пътни неравности:

Чукане при неравности: Това е един от най-честите признаци за проблеми. Чукащ звук при преминаване през дупки или "легнали полицаи" обикновено показва повреда на безшумните блокове, амортисьорите или сферичните шарнири. Подобни дефекти карат колата да се "преобръща" или да има по-голям наклон при малки неравности.

Бръмчащ звук: Повредата на лагерите на колелата причинява характерен бръмчащ шум. Интензитетът и честотата на този звук се променят в пряка зависимост от скоростта на движение.

Хрускане при завиване: Шумовете, идващи от предните колела, може да показват износване на шарнирите с постоянна скорост (карета). Хрускащ звук, особено при големи ъгли на завиване, е сигурен индикатор, че тези ключови компоненти се нуждаят от подмяна.

Сигнали от двигателя и трансмисията

Нехарактерните звуци от силовия агрегат и трансмисията изискват спешно внимание:

Тракане на двигателя: Дефектните хидравлични повдигачи (клапанни компенсатори) често произвеждат характерно тракане или "цокане" на двигателя.

Свирене и чукане: Износени ролки и проблеми с ангренажната верига или ремъка могат да издават свирещи или чукащи звуци. Тези шумове са критични предупредителни знаци, които налагат незабавна диагностика.

Тъпо чукане на студен двигател: Тъпият чукащ звук от двигателя, когато е студен, може да сигнализира за по-сериозни вътрешни проблеми и изисква спешна проверка.

Хрускане при ръчни скорости: При ръчните трансмисии хрускащият звук, особено при смяна на предавките, обикновено се дължи на дефектни синхронизатори.

Спирачна и изпускателна система

Скърцане или стържене при спиране: Това е класическият признак за износени спирачни накладки. Металният шум се дължи на контакт между индикатора за износване или самата метална основа на накладката и спирачния диск.

Повишен шум от ауспуха: Повишеният шум от ауспуха или усещането за миризма на отработени газове в кабината показва теч или пробив в изпускателната система.

Неизправности в колектора: Проблеми в областта на изпускателния колектор могат да доведат до по-сериозни вторични повреди като износване на клапаните.

Препоръка

Всякакви непознати или необичайни звуци са причина за незабавно свързване с професионален сервиз. Отлагането на диагностиката при наличието на такива звуци може да доведе до каскадни повреди и сериозни финансови последици.