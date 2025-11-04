Новини
Пет съвета за това как да не превърнете мечтата за употребяван автомобил в кошмар

4 Ноември, 2025 10:50 702 6

Пет съвета за това как да не превърнете мечтата за употребяван автомобил в кошмар - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Покупката на употребяван автомобил често изглежда като страхотна възможност да се сдобиете с по-висок клас автомобил на ниска цена. Истината обаче е, че пазарът е осеян с клопки, а една прибързана сделка може да доведе до сериозни финансови загуби. Много купувачи, подмамени от желанието за изгодна сделка, сами се набутват в капаните, които дебнат в сянката на лъскавите оферти.

Първият и може би най-коварният капан е липсата на ясен план

Да се впуснеш в търсене без да си наясно с предназначението на колата – какъв тип каросерия, задвижване или вид гориво ви трябват – е сигурен път към грешка. Още по-важно е да се определи бюджетът, който може да бъде отделен за последваща поддръжка. Без тези основни стълбове, рискът да се избере автомобил, който ще се превърне в пропаст за пари, е огромен.

Не по-малко фатална е грешката да се пренебрегнат правните подробности

Тук дяволът се крие в детайлите. Ако не бъде проверена изрядността на документите и правото на продавача да се разпорежда с возилото – да не е в несъстоятелност, да няма наложен запор върху имуществото му или ограничение за сключване на сделки – купувачът рискува да загуби както парите си, така и самата кола в съдебна зала.

Третият съвет, който не търпи компромис, е проверката на VIN историята

Всяка кола има минало, а то може да е мрачно. Пестенето от тази проверка е глупава икономия. Да си подготвен предварително за потенциалните разходи за обслужване и ремонт, които крие историята ѝ, е най-мъдрият ход. Никой не иска да купи "котка в чувал", нали?

Четвъртият момент, който често е пренебрегван, е свързан с осигуряването на спокойствие

Макар да изглежда като излишен разход, сключването на застраховка „Каско“ може да бъде спасителен пояс при непредвиден инцидент. Тя има силата да предпази собственика от огромни финансови тежести за ремонт, превръщайки се в разумна инвестиция срещу хаоса на пътя.

И накрая, основното изкушение – примамливо ниската цена

Покупката на много евтин автомобил, който изглежда като сделката на века, почти винаги се оказва директен път към сервиза. Вместо да спестите, ще плащате безкрайни сметки за възстановяване на кола в лошо състояние. Много по-далновидно е да се спрете на возило в прилично техническо здраве, отколкото да плащате скъпо за съмнително спестяване в началото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 2 Отговор
    Кола на старо и нов началник е на късмет.

    10:53 04.11.2025

  • 2 Не не

    2 1 Отговор
    Тия съвети са малко "мижи да те лажем"...

    На първо място НЕ купувайте никакви "премиум" марки на старо, освен Лексус. ;)

    10:58 04.11.2025

  • 3 Мемфис

    0 0 Отговор
    До №1
    Забрави жената! Там е най- големият късмет!

    11:08 04.11.2025

  • 4 Авто сервиз

    2 1 Отговор
    Винаги съм гледал чист бензин без турбо , ръчна кутия , ако има 4х4 е бонус .Другото което съм гледал е дизел около 2 литра , окло 150 коня без излишни глезотии . Предпочитаните марки за втора употреба за мен на първо място винаги са били Лексус и Тойота .Ако купувате от магазина , няма значение , важното е да карате 7-8 години и да продадете .

    11:09 04.11.2025

  • 5 Студопор

    2 0 Отговор
    Само българин може да повярва, че кола нов внос на 10 години е под 100 хиляди километра и нищо й няма.

    11:16 04.11.2025

  • 6 Един съвет:

    1 1 Отговор
    "как да не превърнете мечтата за употребяван автомобил в кошмар"? - Като спрете да купувате употребявани трошки, а започнете да си купувате НОВИ автомобили.

    11:20 04.11.2025