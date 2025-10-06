Хуманоидният робот на Илон Мъск самостоятелно научава бойни техники и това е само началото (ВИДЕО)

Главният изпълнителен директор на Tesla, Илон Мъск, предизвика вълнение в технологичната общност, като публикува кратко видео, показващо хуманоидния робот Optimus да изпълнява движения, имитиращи спаринг по кунг-фу с човек. Видеото, озаглавено „Tesla Optimus учи кунг-фу“, демонстрира забележителна скорост и плавност в изпълнението на блокове и удари.
Въпреки че не става дума за пълноценен бой, а за контролирана, танцова последователност, способността на Optimus за координирани и динамични действия отразява значителен напредък в системите му за баланс, задействане и управление в реално време. Роботът вече е показвал, че може да учи задачи от видеоклипове и да изпълнява сложни движения като танцови пируети.
Ашок Елусвами, вицепрезидент на Tesla по софтуера за изкуствен интелект и основен разработчик на Autopilot, твърди, че демонстрацията с кунг-фу е само началото. Според него, дългосрочната стратегия на компанията е да създаде единна, унифицирана платформа с изкуствен интелект, която да служи като „мозък“ както за автомобилите (чрез FSD), така и за роботите Optimus.
Ключовата идея е, че основното предизвикателство е общо: възприемане, разбиране и навигиране в сложна, неструктурирана човешка среда.
Елусвами е привърженик на визуално базирания подход. Невронните мрежи, които се учат да интерпретират пътни знаци, пешеходци и трафик с помощта на записи от камери, могат да бъдат адаптирани за взаимодействие с обекти, инструменти и хора във фабрична или домашна среда. Чрез използването на обширните набори от данни и опита от разработването на FSD (пакета от активни системи за подпомагане на водача), Tesla възнамерява да постигне много по-бърз напредък в развитието на Optimus.
Интеграцията на тези две AI платформи е централен приоритет, който обещава да ускори създаването на интелигентни хуманоидни роботи. Вижте и видеото.
