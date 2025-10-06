Новини
Хуманоидният робот на Илон Мъск самостоятелно научава бойни техники и това е само началото (ВИДЕО)

6 Октомври, 2025 13:10

Optimus направи впечатляваща кунг-фу демонстрация

Хуманоидният робот на Илон Мъск самостоятелно научава бойни техники и това е само началото (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Главният изпълнителен директор на Tesla, Илон Мъск, предизвика вълнение в технологичната общност, като публикува кратко видео, показващо хуманоидния робот Optimus да изпълнява движения, имитиращи спаринг по кунг-фу с човек. Видеото, озаглавено „Tesla Optimus учи кунг-фу“, демонстрира забележителна скорост и плавност в изпълнението на блокове и удари.

Въпреки че не става дума за пълноценен бой, а за контролирана, танцова последователност, способността на Optimus за координирани и динамични действия отразява значителен напредък в системите му за баланс, задействане и управление в реално време. Роботът вече е показвал, че може да учи задачи от видеоклипове и да изпълнява сложни движения като танцови пируети.

Ашок Елусвами, вицепрезидент на Tesla по софтуера за изкуствен интелект и основен разработчик на Autopilot, твърди, че демонстрацията с кунг-фу е само началото. Според него, дългосрочната стратегия на компанията е да създаде единна, унифицирана платформа с изкуствен интелект, която да служи като „мозък“ както за автомобилите (чрез FSD), така и за роботите Optimus.

Ключовата идея е, че основното предизвикателство е общо: възприемане, разбиране и навигиране в сложна, неструктурирана човешка среда.

Елусвами е привърженик на визуално базирания подход. Невронните мрежи, които се учат да интерпретират пътни знаци, пешеходци и трафик с помощта на записи от камери, могат да бъдат адаптирани за взаимодействие с обекти, инструменти и хора във фабрична или домашна среда. Чрез използването на обширните набори от данни и опита от разработването на FSD (пакета от активни системи за подпомагане на водача), Tesla възнамерява да постигне много по-бърз напредък в развитието на Optimus.

Интеграцията на тези две AI платформи е централен приоритет, който обещава да ускори създаването на интелигентни хуманоидни роботи. Вижте и видеото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    10 2 Отговор
    Предвидих го и ви го казах ! Някой ден ще тъжите за полицията , защото бездушни роботи ще ви убиват по улиците !!!

    13:16 06.10.2025

  • 2 гост

    3 3 Отговор
    Нека се научи да чете и пише и тогава ще говорим!!!

    13:16 06.10.2025

  • 3 директно от Ла Пас Боливия

    7 1 Отговор
    Оловен войник филмите стават реалност

    13:16 06.10.2025

  • 4 на куките им отнемаше време

    4 0 Отговор
    Сега трябва човек да използува тесла, за да смачка тенекията

    13:17 06.10.2025

  • 6 язък азимов хей къде си

    6 1 Отговор
    Къде са Законите на роботиката? А?

    13:21 06.10.2025

  • 7 работите не отиват на добре

    3 0 Отговор
    Използувайте железо

    13:22 06.10.2025

  • 8 въпрос на наивник

    3 0 Отговор
    Кому ще бъдат полезни роботите?
    И срещу кого ще използват бойните си умения?

    13:27 06.10.2025

  • 9 Георги

    0 0 Отговор
    очевидно всичко е отиграно предварително

    14:09 06.10.2025

  • 10 Джон Конър

    0 0 Отговор
    А може ли да си "удари една сабя на ято бели гълъби?

    14:12 06.10.2025

  • 11 Няма да стигне китайците

    2 0 Отговор
    В Китай имаше олимпиада за роботи, в различни спортове участваха различни видове роботи. Но сте се вторачили в Мъск политкоректно. Мъск може само да догонва китайците, но няма да ги стигне.

    14:13 06.10.2025

  • 12 ХАХА смях на циониска сган!

    0 0 Отговор
    Обучили са го да прави едни завъртания и посягания едно след друго и човека също повтаря все едно е спонтанно!

    А заблудите завалийки вайкат : аз ви казахг отиде коня ряхата и алабала ........ смешници

    14:29 06.10.2025

  • 13 БеГемот

    0 0 Отговор
    Гледах един китайски робот оня нямаше кабел отзад правеше задно салто един го риташе оня падаше и моментално ставаше движеше си ръцете и краката с невероятна скорост и беше уникално подвижен и гъвкав ...в сравнение с него това е едно дърво...

    14:34 06.10.2025