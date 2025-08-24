Хуманоиден робот отваря врати на автомобили

Представете си свят, в който робот ви посреща пред колата и любезно ви отваря вратата. Това вече не е научна фантастика, благодарение на китайската компания Chery. Тя представи първия в света хуманоиден робот, способен да отваря врати на автомобили, с което прави голяма крачка към комерсиализацията на роботи в сектора на услугите.

На пръв поглед, отварянето на врата на кола изглежда като елементарно действие, но за един робот, това е сериозно предизвикателство. Задачата изисква изключително прецизна координация и възприятие. Роботът Mornine трябва да може да разпознава вратата, да се позиционира правилно, да прецени силата, с която да дръпне дръжката и да координира движенията си в реална, неконтролирана среда.

Разработен в рамките на интелигентната екосистема на Chery, Mornine използва технологии за автономно шофиране, възприятие на околната среда и електронно управление на шасито, разработени от марката Exeed. Екипът на AiMOGA, който стои зад проекта, е успял да усъвършенства сложни алгоритми за сливане на данни и контрол на тялото, които позволяват на робота да изпълнява тази, на пръв поглед, проста задача.

С този успех, Chery не просто показва своите технологични възможности, а полага основите за навлизането на хуманоидни роботи в ежедневието ни. Те биха могли да се използват в различни сфери – от дилърства и сервизни центрове, до асистенция в хотели и офиси. С възможност да изпълнява все по-сложни физически задачи, Mornine е предвестник на едно бъдеще, в което роботите ще бъдат неразделна част от нашия свят.