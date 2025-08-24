Новини
Технологии »
Хуманоиден робот отваря врати на автомобили

Хуманоиден робот отваря врати на автомобили

24 Август, 2025 11:20 690 8

  • хуманоиден робот-
  • автомобили-
  • врати

На пръв поглед, отварянето на врата на кола изглежда като елементарно действие, но не и за един робот

Хуманоиден робот отваря врати на автомобили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Представете си свят, в който робот ви посреща пред колата и любезно ви отваря вратата. Това вече не е научна фантастика, благодарение на китайската компания Chery. Тя представи първия в света хуманоиден робот, способен да отваря врати на автомобили, с което прави голяма крачка към комерсиализацията на роботи в сектора на услугите.

На пръв поглед, отварянето на врата на кола изглежда като елементарно действие, но за един робот, това е сериозно предизвикателство. Задачата изисква изключително прецизна координация и възприятие. Роботът Mornine трябва да може да разпознава вратата, да се позиционира правилно, да прецени силата, с която да дръпне дръжката и да координира движенията си в реална, неконтролирана среда.

Разработен в рамките на интелигентната екосистема на Chery, Mornine използва технологии за автономно шофиране, възприятие на околната среда и електронно управление на шасито, разработени от марката Exeed. Екипът на AiMOGA, който стои зад проекта, е успял да усъвършенства сложни алгоритми за сливане на данни и контрол на тялото, които позволяват на робота да изпълнява тази, на пръв поглед, проста задача.

С този успех, Chery не просто показва своите технологични възможности, а полага основите за навлизането на хуманоидни роботи в ежедневието ни. Те биха могли да се използват в различни сфери – от дилърства и сервизни центрове, до асистенция в хотели и офиси. С възможност да изпълнява все по-сложни физически задачи, Mornine е предвестник на едно бъдеще, в което роботите ще бъдат неразделна част от нашия свят.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бен тен

    4 0 Отговор
    А може ли да отвори вратата на жигула?!
    Това би бил истинският тества този робот..

    Коментиран от #6

    11:23 24.08.2025

  • 2 Хипотетично

    1 1 Отговор
    Отваряйки вратите, дали има опция да ги придвижи до гараж... в пернишко?

    11:31 24.08.2025

  • 3 ТИГО

    4 0 Отговор
    А пържени яйца прави ли ??Ма какво е това малоумие, ще ми отваря вратата и това е някаква голяма новина !Бе тия тамагочита съвсем изплискаха ... да дойде да ми отваря капаците на енерго шахтите а не да оставаме без ръце с колегите !Нали ще дигне 4 и ще и падне батерията на куклата !!

    11:32 24.08.2025

  • 4 Ами сега?

    2 0 Отговор
    А ще може ли да ми отвори врата на комшийката?

    11:32 24.08.2025

  • 5 Докъде стигна науката

    0 0 Отговор
    Зашеметително! Как сме оцелели досега без този робот

    Коментиран от #7

    12:04 24.08.2025

  • 6 Но после и да я

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бен тен":

    затвори.

    12:05 24.08.2025

  • 7 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Докъде стигна науката":

    Оцеляването оттук нататъка ще е въпроса,особено за нисковалифицираните и нискоинтелигентните!

    Коментиран от #8

    12:12 24.08.2025

  • 8 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос":

    Спукана ти е работата :)

    12:17 24.08.2025