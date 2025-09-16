Новини
Илон Мъск обеща, че Starlink ще замени всички мобилни оператори

16 Септември, 2025 13:07 497 1

Милиардерът смята, че Starlink в крайна сметка ще комбинира домашния интернет с мобилните комуникации

SpaceX закупи 50 MHz безжичен спектър от EchoStar за 17 милиарда долара, а Илон Мъск, ръководителят на космическия оператор, направи някои традиционно смели изявления за това как ще се използва ресурсът. Според бизнесмена, Starlink може да се превърне в универсално решение за свързаност – както у дома, така и извън Wi-Fi.

Мъск смята, че Starlink в крайна сметка ще комбинира домашния интернет с мобилните комуникации. В обозримо бъдеще, неговият оператор не възнамерява да измества от пазара гиганти като AT&T, T-Mobile и Verizon. Те разполагат с много по-широк диапазон от честоти в Съединените щати за телефонни разговори, изпращане на съобщения и стрийминг на видео. Бизнесменът се усмихна, когато му предложиха да стане собственик на Verizon, и каза: „Не е изключено. Мисля, че може да се случи“.

Ръководителят на SpaceX говори за плановете за използване на придобития спектър за спътниците на Starlink, които той нарече „клетъчни кули в космоса“, за директно свързване с телефони на земята. От 8140-те спътника на SpaceX в орбита, 657 поддържат директни връзки с мобилни устройства, а останалите се използват в традиционните комуникационни услуги на Starlink.

„Това е дългосрочен проект. Той ще помогне на SpaceX да осигури високоскоростни връзки директно от спътници към телефони. Но трябва да се направят някои промени в хардуера на телефоните“, коментира Мъск закупуването на честотния ресурс от EchoStar. За да се работи с този диапазон на мобилни устройства, наистина са необходими чипове с поддръжка на тези честоти, което според Мъск ще отнеме около две години.

През юли SpaceX и наземният оператор T-Mobile стартираха услугата T-Satellite, осигуряваща връзка със спътниците на Starlink в райони, където наземната мрежа не работи. Абонатите на T-Satellite вече могат да изпращат SMS, а през октомври ще се появи поддръжка за услугите AccuWeather и AllTrails, месинджъра WhatsApp и социалната мрежа X.


