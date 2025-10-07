Геймър достигна до „края на света“ в Minecraft

Блоковият пясъчен свят на Minecraft може да изглежда безкраен, но техническите ограничения и природата на процедурното генериране правят пътуването до края на вселената на играта постижима, макар и трудна, задача.

Ранните версии на Minecraft съдържаха бъг, който причиняваше образуването на огромни, странни каменни стени на голямо разстояние – около 12.5 милиона блока от точката на поява на играча. Това място ефективно маркираше „края на света“ в играта и създателят ѝ, Маркус Персон, го нарече „Далечните земи“ (Far Lands).

При скорост на героя от 4.3 блока в секунда, достигането до този регион би изисквало приблизително 135 дни непрекъсната игра.

Краят на една 14-годишна експедиция

Пътешествието до Далечните земи е голямо предизвикателство за общността на Minecraft. Стриймърът KilloCrazyMan беше първият, който завърши това пътешествие през 2020 година, спечелвайки парична награда от самия Персон.

Наскоро обаче приключи още по-внушително пътешествие – това на блогъра Кърт Дж. Мак, по-известен като KurtJMac. Той тръгва към „Далечните земи“ през пролетта на 2011 година и документира експедицията си в поредицата стриймове „Далечни земи или провал“.

След близо 14 години пътуване, на 4 октомври той най-накрая достигна целта си. Пристигането на KurtJMac в Далечните земи е заснето във видео, а запис на цялото 5-часово излъчване е достъпен онлайн. По време на своето продължително пътуване, блогърът успява да събере над 500 000 долара за благотворителност, превръщайки техническия бъг в кауза.

Теоретично, Далечните земи все още съществуват в Minecraft днес, въпреки че бъгът с генерирането на среда беше отстранен в версия 1.8. Кърт Дж. Мак е играл бета версия 1.7.3, която все още съдържала грешката. Същият пач 1.8 по-късно добави ясна граница на света, позиционирана на приблизително 30 милиона блока от началната точка.

Подвигът на KurtJMac остава забележителен пример за упоритост и как една проста видеоигра може да вдъхнови дългогодишно пътешествие и да постигне значим благотворителен ефект.