10 Октомври, 2025 18:44 655 5

Технологията ще дебютира в EX60

Ето как работи новият „умен“ предпазен колан на Volvo - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Новият мултиадаптивен предпазен колан на Volvo е иновация, която според компанията променя нивата за защита на пътниците и ще дебютира в предстоящия изцяло електрически SUV EX60. Тази технология надхвърля статичния, универсален подход на традиционните предпазни колани, като използва мрежа от усъвършенствани вътрешни и външни сензори, за да създаде наистина персонализирана система за задържане. Основната функция е да регулира динамично напрежението и нивото на задържане на колана, или степента на „отстъпване“ на колана, в реално време въз основа на конкретните обстоятелства на сблъсъка и характеристиките на човека, който го носи.

Адаптивната интелигентност на системата обработва данни, включително височината, теглото, формата на тялото и позицията на седене на пътника, както и скоростта и посоката на сблъсъка. Това позволява на EX60 да реагира по много прецизен начин: например, да приложи по-голямо натоварване на колана при по-едър човек при силен удар, за да намали риска от сериозни травми на главата, или по-леко, по-ниско натоварване на колана при по-дребен пътник при лека катастрофа, за да намали риска от счупване на ребра. Тази прецизност се постига чрез разширяване на профилите за ограничаване на натоварването на предпазния колан от стандартните три настройки до впечатляващите единадесет, което драстично увеличава гъвкавостта на системата.

Ето как работи новият „умен“ предпазен колан на Volvo

Като доказателство за своя революционен дизайн, мултиадаптивният предпазен колан вече е обявен за едно от най-добрите изобретения на TIME за 2025 година. Тази функция за безопасност се интегрира безпроблемно в по-широката екосистема за безопасност на EX60, като работи в хармония с въздушните възглавници и системите за подпомагане на водача. Освен това, неговите защитни способности са проектирани да се подобряват непрекъснато чрез софтуерни актуализации по въздуха (OTA), като по този начин се гарантира, че алгоритмите за безопасност на EX60 стават по-умни и по-ефективни, докато Volvo събира данни от реалния свят. Тази революционна технология ще бъде официално представена по време на световната премиера, която ще бъде излъчена на живо от Стокхолм, Швеция, на 21 януари 2026 година.


