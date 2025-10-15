Прагматичният ход: Volvo изоставя чистото електричество

Шведският производител Volvo е на път да предприеме значителна стратегическа промяна, която отразява динамиката на пазарите. В интернет се появиха патентни изображения на нова версия на премиум минивана Volvo EM90, която е оборудвана с plug-in хибридна (PHEV).

Това е сериозно отклонение от първоначалния замисъл, тъй като EM90 беше представен преди това като изцяло електрически модел, създаден ексклузивно за нуждите на китайските потребители. Промяната в концепцията ясно показва, че дори в електрифицирания китайски пазар се наблюдава известно охлаждане на интереса към чисто електрическите автомобили. Volvo реагира прагматично, предлагайки по-гъвкав вариант с бензинов двигател.

Според публикуваните патентни скици, единствената видима външна разлика между хибридната и електрическата версия е наличието на допълнителен отвор за резервоара за гориво, разположен от дясната страна на каросерията. Докато електрическият EM90 има порт за зареждане само отляво, новият PHEV модел добавя втори отвор за пълнене с гориво – недвусмислен знак за наличието на двигател с вътрешно горене.

В останалата си част външният дизайн остава непроменен. Миниванът запазва елегантния, минималистичен профил, характерен за модерните модели на Volvo, включително лаконичната предна част и емблематичните LED фарове "Чука на Тор".

Припомняме, че настоящият електрически EM90 е луксозен шестместен миниван, базиран на електрическата платформа на Geely. Впечатляващите му габарити (дължина 5206 мм, междуосие 3205 мм) го позиционират директно в сегмента на първокласните MPV. Електрическата версия се задвижва от един електромотор с мощност 200 kW (около 272 к.с.), предлагащ пробег до 738 км по китайския цикъл CLTC.

Цената на изцяло електрическия EM90 стартира от 100 000 евро, което го нарежда сред най-скъпите модели в своя клас. Очаква се хибридната версия да бъде по-достъпна, но основното ѝ предимство е универсалността. Тя ще позволи на собствениците да изминават значително по-дълги разстояния без притеснения за често презареждане – фактор от критично значение за китайските потребители, които често предприемат дълги пътувания.

Независимо от задвижването, EM90 остава верен на концепцията си за лукс и комфорт. Интериорът е изработен от естествени материали и е оборудван с най-съвременни технологии, включително голям централен екран с операционна система Google Automotive и озвучителна система Bowers & Wilkins.

Пускането на пазара на хибридна версия е логичен и стратегически отговор на пазарните сигнали. Дори при високите продажби на електромобили в Китай, темпът на растеж постепенно се забавя. С модификацията EM90 PHEV, Volvo цели да укрепи позициите си в премиум MPV сегмента, разширявайки кръга от потенциални купувачи, които все още търсят компромис между електрическо бъдеще и традиционна практичност.