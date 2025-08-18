Внимание: Актуализация на Windows 11 поврежда SSD дискове

Нов проблем с последната актуализация за сигурност на Windows 11 (KB5063878) тревожи потребителите. Въпреки че пачът е предназначен да подобри защитата на операционната система, той предизвика неочаквана несъвместимост с някои модели SSD дискове, което води до сериозни проблеми с работата им.

Според съобщения от потребители и медии, след инсталирането на актуализацията, следните модели SSD започват да работят неправилно:

Fikwot FN955

Corsair Force MP600

KIOXIA EXCERIA PLUS G4

SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D SSD

Всички тези модели използват контролера Phison PS5012-E12. Проблемът се проявява най-често при опит за запис на големи файлове, надхвърлящи 50 GB, например при инсталиране на голяма игра. Потребителите съобщават за невъзможност за четене на файлове, проблеми с диагностиката, както и риск от повреда на данните. При някои модели без DRAM буфер, грешката може да се появи дори при по-малък обем на запис.

Въпреки че понякога достъпът до диска се възстановява след рестартиране на компютъра, проблемът се повтаря при следващ опит за запис на голям обем данни. Според неофициална информация, причината може да е свързана с "изтичане на памет" от страна на операционната система или с неправилна работа на драйвера, което води до срив в контролера на SSD диска.

Към момента, представители на Microsoft все още не са коментирали официално проблема.