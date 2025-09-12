Новини
Актуализацията на Windows 11 не е виновна за сривовете на SSD дисковете

Актуализацията на Windows 11 не е виновна за сривовете на SSD дисковете

12 Септември, 2025 11:55 739 1

Вината е на бета фърмуерът

Актуализацията на Windows 11 не е виновна за сривовете на SSD дисковете - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След като потребители съобщиха за сривове на SSD дискове след последната актуализация на Windows 11, вината веднага беше хвърлена върху Microsoft. Сега обаче се оказва, че причината за проблема е друга. Специалистите от PCDIY!, в сътрудничество с инженерите от Phison, установиха, че проблемът не е в операционната система, а в нестабилна бета версия на фърмуера на SSD контролерите.

Тестовете на Phison в лабораторни условия не успяха да възпроизведат сривовете на дискове, които използват официалния, стабилен фърмуер. Това доведе до заключението, че засегнатите устройства са били с предварителна, инженерна версия на софтуера, която вероятно е попаднала в ръцете на рецензенти, преди да бъде завършен окончателният потребителски софтуер.

Тази ситуация подчертава колко трудно може да бъде да се определи точната причина за даден проблем, когато се припокриват актуализации на операционната система и на фърмуера на хардуера. Въпреки че потребителите, използващи устройства с официален фърмуер, не би трябвало да имат никакви проблеми, случаят е показателен за необходимостта от по-внимателно проследяване на подобни процеси и от разграничаване на причините за сривове.


