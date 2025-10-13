Проблем с Android Auto раздразни хиляди потребители

Последната версия на софтуера за операционната система в автомобила, Android Auto 15.2, yдоведе до сериозен проблем за някои шофьори. Тази грешка се проявява като пълно изчезване на джаджите от лентата със задачи, като едновременно с това принуждава лентата да се ориентира по необичаен начин вертикално на екрана. Тази дразнеща промяна от познатото хоризонтално разположение се оказва голямо разочарование за потребителите с различни хардуерни конфигурации, включително автомобили, свързани с телефони Google Pixel и Samsung, което силно подсказва, че основната причина се крие в самото приложение Android Auto.

Първите съобщения за тази аномалия в дисплея и липсващите джаджи се появиха около края на септември, когато започна поетапното внедряване на версия 15.2. Дори ръчното активиране на функцията „Показване на бързи контроли за приложения“ в настройките не предлага решение, тъй като интерфейсът веднага се връща към вертикалното разположение без джаджи.

За щастие, общността е открила няколко временни обходни пътища около тази цифрова пречка. Някои потребители съобщават, че бързо изчистване на кеша и данните на приложението може да възстанови нормалната функционалност, но това решение е краткотрайно и често изчезва при следващото свързване. По-трайно, макар и по-малко идеално решение, е връщането на приложението към предишна, стабилна версия, като по този начин се избягва изцяло дефектната версия 15.2. Екипът за разработка на Google официално призна проблема и потвърди, че в момента се провежда пълно разследване, за да се намери подходящо решение.

Освен незабавното отстраняване на грешката, Google явно подготвя почвата за значително подобрение на производителността. Текущите актуализации проправят пътя за въвеждането на Gemini. Потребителите отдавна се борят с непостоянната производителност и ненадеждността на съществуващия Google Assistant при гласови команди и заявки за навигация в автомобилната среда. Предстоящата интеграция на Gemini обещава да бъде пълна промяна, като се похвали с подобрена обработка на естествен език за по-сложни заявки и по-надеждна функционалност в автомобила. Въпреки че кодът за Gemini вече е вграден във версии като 15.2, Google все още не е обявил официалната дата на пускане, макар че пълният преход от Google Assistant на Android Auto с очакваното преминаване преди края на годината.

Макар че с очакваната нова стабилна версия на Android Auto да излезе скоро – вероятно 15.4, след текущата бета версия – на потребителите се препоръчва да поддържат приложението си актуализирано, за да са сигурни, че ще получат официалния пач за отстраняване на бъгове веднага след като излезе от гаража за разработка.