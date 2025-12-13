Google представи значителни подобрения в приложението си за преводи

Google представи значителна промяна в Google Translate, като обогати услугата с мощните възможности на Gemini AI, за да предостави най-съвременно преводаческо преживяване, което дава приоритет на контекста и нюансите пред буквалния превод дума по дума.

Основният преводачески механизъм вече използва Gemini, за да разбира и превежда по-добре сложни изрази като идиоми, сленг и местни изрази. Например, преводът на „stealing my thunder“ (крада ми славата) вече ще дава естествен и точен превод, който улавя желаното значение. Тази функция се пуска в САЩ и Индия и поддържа преводи между английски и почти 20 езика, включително испански, хинди, китайски, японски и немски. Актуализацията е достъпна в приложението Translate за iOS и Android, както и в Google Search.

Стартира и нова бета версия на Live Translate, която превръща всякакви слушалки в устройство за превод в реално време. Като запазва тона, акцента и ритъма на говорещия, преводите звучат по-естествено и улесняват следването на разговори или лекции.Функцията вече се пуска на Android в САЩ, Мексико и Индия, като поддържа над 70 езика. Очаква се да пристигне на iOS и в повече страни през 2026 година.

Инструментите за изучаване на езици в приложението също получават подобрения, включително подобрена обратна връзка със съвети по време на практиката по говорене и добавяне на „серии“, за да се проследяват последователните дни на учене. Функциите за учене се разширяват до почти 20 нови държави и територии, включително Германия, Индия, Швеция и Тайван.