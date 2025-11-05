Новини
Сензационно: За първи път замразени съставки за живот са открити извън Млечния път

5 Ноември, 2025 13:13 1 623 3

  • млечен път-
  • космос-
  • признаци на живот

Това откритие е от решаващо значение за разбирането на пребиотичната химия

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Космическият телескоп James Webb отново разтърси основите на астрофизиката, предоставяйки безценно доказателство за това, че "съставките за живот" не са уникален феномен за нашата галактика. Астрономи обявиха, че за първи път са открили замразени сложни органични молекули извън Млечния път, а именно в сателитната галактика Големия Магеланов облак (ГМО), която се намира на около 160 000 светлинни години от нас.

Това откритие е от решаващо значение за разбирането на пребиотичната химия. Досега такива молекули, състоящи се от шест или повече атома, задължително включващи въглерод, са били засичани извън нашата галактика под формата на газ или пара. Намирането им обаче във формата на лед е ключовият момент. Замразената им фаза предполага, че на повърхността на междузвездния прах протичат химични реакции, индуцирани от радиация – нещо, което на практика потвърждава хипотезата за пребиотична химия в космическото пространство. Тези молекули са прекурсори, които впоследствие образуват аминокиселини, захари и азотни бази – основните градивни блокове на протеиновия живот, какъвто го познаваме на Земята.

Удивителната Устойчивост на ЖивотаМястото на откритието е повече от интригуващо: ледът с органични молекули е намерен около младата звезда ST6 в супербалон, наречен N158, близо до прочутата мъглявина Тарантула в ГМО. Това, което прави Големия Магеланов облак толкова специален, е неговият различен химичен състав в сравнение с Млечния път. ГМО се отличава с по-ниска металност, съдържащ 30–50% по-малко кислород, въглерод и силиций.Въпреки тази поразителна разлика в химическите условия, пребиотичната химия не само е възникнала, но и се запазва. Това навежда учените на фундаменталния извод: възникването на биологичен живот е възможно при много по-широк спектър от условия, отколкото се предполагаше досега. Откритието силно подкрепя хипотезата, че биологичният живот може да бъде често срещано явление във Вселената.

Чрез анализ на инфрачервените спектри на леда, отразени от звездната светлина, James Webb успя да идентифицира конкретни молекули. Сред тях са етанол ($CH_3CH_3OH$), ацеталдехид ($CH_3CHO$), метилформиат ($HCOOCH_3$) и оцетна киселина ($CH_3COOH$). Прави впечатление, че оцетната киселина е открита за първи път в замразена форма при астрономически наблюдения.

Откритието хвърля светлина върху идеята, че сложна органична химия може да се развива дори в условия, наподобяващи ранната Вселена – с ниско съдържание на метали и интензивна радиация от млади звезди. Това подкрепя теорията, че пребиотичните молекули са се формирали в космоса много преди появата на Земята и вероятно са били донесени на нашата планета от комети или метеорити. С други думи, люлката на живота може да не е изисквала "парникови условия", а да е основна, вездесъща структура на самата Вселена.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ракия на кубчета

    1 1 Отговор
    Етанола с каква концентрация е?

    Коментиран от #3

    13:43 05.11.2025

  • 2 6135

    2 1 Отговор
    Това е окончателното доказателство за разумен живот: ако съставките замразени значи някой ги е замразил!
    Или като замисля, по-вероятно е "журналистът" да не прави разлика между "замразен" и "замръзнал"...

    13:51 05.11.2025

  • 3 Джибрите на Вселената

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ракия на кубчета":

    Скоро ще предлагат космическа рикия по магазините. Рикията ще излезе по-стара от вселената. Рикията е люлката на сичко! Там имало и оцетна киселина. Май някой разсеян извънземен е изтървал виното тая година

    14:21 05.11.2025