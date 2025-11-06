Новини
Изкуственият интелект навлезе сериозно в Google Maps. Ето какви са новостите

6 Ноември, 2025 09:23

Gemini вече е част от приложението за Android и iOS

Изкуственият интелект навлезе сериозно в Google Maps. Ето какви са новостите - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дигиталният асистент пристига и в автомобила, след като Google обяви революционната интеграция на своя AI модел Gemini в Google Maps. Този стратегически ход се представя като първото в индустрията истински, разговорно шофиране, което според Google ще ви даде усещането, че имате експертен приятел на предната седалка, готов да ви помогне с увереност да се ориентирате по време на пътуването. Системата ще позволи на шофьорите да задават практически всякакви въпроси на Gemini, докато активно навигират.

Тази усъвършенствана способност за разговор се простира до сложни, многоетапни запитвания и основни функционални задачи, като добавяне на събития директно в Google Calendar. Шофьорите също ще могат да съобщават гласово за проблеми в трафика в реално време, без да се налага да откъсват ръцете си от волана. Тази важна функция за работа без ръце се планира да бъде пусната на пазара за устройства с Android и iOS през следващите седмици.

Още по-голямо подобрение на навигационното преживяване е ъпгрейдът на самите указания, базиран на Gemini. Системата вече ще използва интуитивно, базирано на забележителности насочване, давайки на шофьорите ясни инструкции като „завийте надясно след ресторант Thai Siam“. Тези ключови точки също ще бъдат подчертани на картата, когато автомобилът се приближава към тях, за да се постигне максимална яснота. Тази функция, заедно с проактивните предупреждения, които уведомяват шофьорите за задръствания, дори когато не са на определения маршрут, в момента се внедрява в САЩ на Android и iOS.

Накрая, Google Maps получава мощен нов инструмент за визуално търсене. Потребителите вече могат да натиснат иконата на камерата в лентата за търсене, да насочат телефона си към улицата и незабавно да идентифицират местата – ресторанти, кафенета, магазини или известни забележителности. След като се появят маркерите, потребителят може да натисне микрофона, за да зададе въпроси на Gemini за идентифицираните места, като се възползва от мощната комбинация от основните AI възможности на Gemini и всеобхватното разбиране на Google Maps за глобалните местоположения. Тази нова функция, задвижвана от Lens, е планирана за постепенно внедряване по-късно този месец в САЩ на платформите Android и iOS.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    4 0 Отговор
    Аз използвам израелската програма Waze.

    09:31 06.11.2025

  • 2 Дано

    2 1 Отговор
    Понецда се изключва тази простотия.

    09:32 06.11.2025