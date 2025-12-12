Пич, къде ми е колата? Google Maps вече запомня паркинга автоматично, но не за всички

Шофьорите, които често се питат „Къде паркирах?“ най-накрая могат да въздъхнат с облекчение. Google Maps наваксва изоставането си спрямо конкурентите от Apple Maps, като въвежда дългоочаквана функция: автоматично запазване на мястото за паркиране. В момента тази значима актуализация е достъпна единствено за потребителите на iOS, където приложението вече знае точно къде сте спрели, без да е необходима никаква намеса от ваша страна. Нещо повече, местоположението се обозначава с персонализирана икона на вашия автомобил.

Досега, за да запазите мястото си в Google Maps, процесът беше напълно ръчен. Трябваше да се сетите да докоснете синята точка на местоположението си и след това да изберете опцията „Запазване на паркинг“. Функцията съществуваше, включително като специален бутон в Android Auto, но нищо не се случваше без потребителска намеса.

През есента на 2025 година Рио Акасака, старши продуктов мениджър за Maps в Google, тихо обяви голямата промяна в LinkedIn: версията за iOS вече може интелигентно да разпознае, кога пътуването е приключило и колата е паркирана. Приложението автоматично поставя карфица на мястото, където е оставено превозното средство.

Цялата система разчита на един ключов елемент: комуникацията между смартфона и автомобила. „Влезте в колата си с Google Maps и се свържете с превозното си средство чрез USB, Bluetooth или CarPlay“, обяснява Акасака. Когато тази връзка бъде загубена (сесията на CarPlay приключи, Bluetooth връзката се прекъсне или USB кабелът бъде изваден), Maps разбира, че пътуването е приключило и незабавно запазва местоположението на паркинга.

В обратна посока, веднага щом приложението засече, че шофирате отново, ПИН-ът се изтрива автоматично. Google добавя и ограничение във времето: ако не тръгнете, местоположението остава запазено за максимум 48 часа, освен ако не го изтриете ръчно.

По принцип, Google прилага подхода, който Apple Maps предлага от години – iPhone може да запомни къде е паркирана колата при изключване на CarPlay. Новата система на Google обаче добавя по-висок слой автоматизация, като автоматично изтрива маркировката при тръгване, докато при Apple паметта понякога може погрешно да запази старо местоположение. В сравнение с Waze (друг продукт на Google), подходът е по-прецизен, тъй като разчита на директната връзка с автомобила, а не само на GPS данни, което е особено важно в подземни паркинги или големи комплекси.

Новата функционалност идва и с приятна козметична промяна, която подобрява персонализацията. Досега иконата за паркиране в Google Maps беше просто синьо или лилаво „P“. Сега, в iOS, приложението може директно да използва иконата на превозното средство, която потребителят е избрал, за да се представя на картата – било то градски автомобил, SUV или спортен модел, с богат избор от силуети и цветове. Google представи тези персонализирани икони през 2020 г. и свързването им с функцията за паркиране следва същата логика на персонализация, която марката следва.

Основният недостатък на тази изключително полезна функция обаче е нейната строга ограниченост до iPhone. Официалната страница за поддръжка на Google потвърждава, че автоматичното запазване работи само на iOS. За потребителите на Android все още остава ръчното маркиране на местоположението, както е било години наред. Иронично е, че функция, произхождаща от услуга на Google, все още не е налична за собствената ѝ операционна система, като няма обявен график за бъдещото ѝ внедряване в Android смартфоните.