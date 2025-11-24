Volvo се отказва от LiDAR-ите на покрива

Volvo напълно прекрати партньорството си с американския доставчик на LiDAR-и Luminar, потвърждавайки, че моделите EX90 и седанът ES90 от 2026 година вече няма да разполагат с LiDAR сензор. Този ход бележи края на основна стратегия, която първоначално предвиждаше сензора да бъде стандартно оборудване, след това го превърна в опция, а сега напълно се отказва от него.

Представител на Volvo в САЩ изрично обвини доставчика за разпадането на партньорството, заявявайки, че решението е било необходимо, „за да се ограничи рискът за веригата на доставки на компанията, и е пряк резултат от неспазването на договорните задължения на Luminar към Volvo Cars“. Въпреки че Volvo също посочи необходимостта „да отговори на търсенето на клиентите и поради ограниченото предлагане на LiDAR хардуер“, публичното обвинение потвърждава разпадането на това, което някога беше едно от най-известните сътрудничества в индустрията в областта на автономната технология. Volvo настоява, че EX90 и ES90 ще продължат да отговарят на строгите стандарти за безопасност и да осигуряват високо ниво на подкрепа за водача, като вместо това разчитат на мощния основен процесор на автомобилите и други усъвършенствани сензори, за да компенсират липсващата лазерна система.

Прекратяването, което Luminar потвърди на 14 ноември, е съкрушителен удар за LiDAR компанията, която считаше Volvo за най-големия си клиент. Финансовите последици вече започнаха в края на октомври, когато Volvo за първи път превърна LiDAR в опция, което накара Luminar да подаде иск за значителни щети срещу шведския автомобилен производител и да преустанови ангажимента си за доставка на продуктите Iris LiDAR. С официалното прекратяване на дългосрочния договор Luminar е изправена пред несигурно бъдеще, докато Volvo се опитва да се свърже с настоящите си клиенти, чиито поръчки ще бъдат засегнати от внезапното и пълно премахване на планирания сензор.