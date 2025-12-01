Революция в автономните коли

Бъдещето на автономното шофиране е пряко зависимо от способността на автомобилите да „виждат“ надеждно при всякакви условия. И докато традиционните камери и LiDAR (лазерно сканиране) се превърнаха в ахилесовата пета на Системите за подпомагане на водача (ADAS), технологичният стартъп Teradar обяви истински пробив. Компанията представи нов терагерцов сензор, който е разработен да работи безупречно именно там, където конвенционалните системи стават напълно безполезни: в гъста пелена от мъгла, пороен дъжд, снежна киша, както и при директно заслепяване от насрещни светлини или силно слънце.

Тази разработка е категоричен отговор на един от най-големите проблеми в автомобилната индустрия: нестабилната сензорна работа при лошо време. Именно този фактор е препъникамъкът пред масовото въвеждане на системи за автономно шофиране от Ниво 4, независимо от агресивните усилия на световни лидери като Mercedes и водещите корейски концерни.

Терахерцовият спектър: От „мъртва зона“ до автомобилна реалност

За разлика от LiDAR, който разчита на лазерно лъчение и е критично зависим от чистотата на оптичната среда, технологията на Teradar оперира в терагерцовия честотен диапазон – над 1000 GHz. Дълго време този сегмент от електромагнитния спектър беше считан за „мъртъв“ или неприложим за практическо предаване на сигнали на голямо разстояние. Инженерите обаче успяха да постигнат фундаментален пробив, благодарение на напредъка в силициевите транзистори и микросхеми, осигурявайки необходимите мощност и стабилност за автомобилни приложения. Teradar не просто е постигнал това, а заявява, че системата покрива строгите индустриални изисквания с работен обхват до 300 метра, което е задължителен праг за леките превозни средства.

Изпълнителният директор на компанията, Матю Кери, описва иновацията като „суперсет от радар и LiDAR едновременно“. Сензорът съчетава простотата и устойчивостта на радарните системи с резолюция, която надхвърля традиционните радарни решения 20 пъти. Подобно на LiDAR, системата формира изображение чрез генериране на облак от точки, но сканирането се извършва от масив от терагерцови предаватели с електронно управление на лъча. Приемникът функционира като светлочувствителна матрица в конвенционалната камера. Ключово предимство е липсата на движещи се части, които са основната причина за високата цена и уязвимостта от износване на класическите LiDAR устройства.

Да видиш невидимото и да спасиш котката

Teradar акцентира, че тяхната технология не само „вижда“ по-ясно през неблагоприятни метеорологични условия и светлинни ефекти, но има и способността да открива малки обекти на сложен фон – сценарии, в които днешните сензори са напълно безпомощни. Като ярък пример, Кери посочи нашумелия инцидент в Сан Франциско, при който автономен автомобил на Waymo блъсна домашна котка. Според него, новият сензор с висока и стабилна резолюция „най-вероятно би могъл да спаси животното“, тъй като би го разпознал дори при най-неблагоприятните условия.

Експерти от MIT потвърждават, че този пробив е резултат от значителния напредък във високочестотната електроника – максималната работна честота на транзисторите се е увеличила, появили са се по-ефективни усилватели и много по-чувствителни приемници. Оптимизираното пакетиране на микросхемите също е допринесло за минимизиране на загубите при предаване на сигнала. Тази комбинация от иновации е превърнала терагерцовите системи от теоретична възможност в практична автомобилна реалност.

Въпреки че Teradar в момента насочва основно усилията си към автомобилната индустрия, потенциалът на терагерцовите вълни е огромен. Компанията вече проучва възможности за използване в медицината (например за диагностициране на меланом, тъй като раковите клетки имат различна спектрална реакция) и системите за сигурност. Основният фокус обаче остава автомобилният пазар. Новият сензор вече се тества от пет големи автомобилни производителя и има шанса да се появи в серийно производство още през 2028 година, пренаписвайки представите за безопасно и надеждно автономно шофиране.