Радиоактивни ли са наистина електромобилите?

Изчерпателно проучване на германския автомобилен клуб ADAC, поръчано от Федералната служба за радиационна защита (BfS), установи, че електромобилите и хибридите излагат пътниците на много ниски нива на електромагнитни полета (често наричани „електросмог“), отколкото повечето хора предполагат.

Резултатите, получени от над 975 000 индивидуални измервания на единадесет електромобила, два хибрида с външно зареждане и един конвенционален бензинов модел, са категорични: електромобилите не са по-опасни от другите съвременни превозни средства. Всъщност, някои електромобили регистрират по-ниска електромагнитна активност от референтния модел с двигател с вътрешно горене.

Електрическите полета и плътността на тока, измерени в човешкото тяло при реалистични условия, остават значително под всички препоръчителни международни граници за безопасност (ICNIRP), което дава ясна увереност, че няма риск за клетките, нервите или чувствителните медицински импланти като пейсмейкъри.

Най-силните, макар и все още безвредни, показания са измерени последователно в областта на краката, най-близо до кабелите с високо напрежение и електрическите задвижващи устройства. Показанията в близост до главата и торса са значително по-ниски и регистрират почти никаква активност.

Краткотрайни, локализирани пикове в силата на магнитното поле са наблюдавани по време на изискващи сценарии като силно ускорение и регенеративно спиране, но те са нормален, краткотраен страничен ефект на високоволтовите системи и не оказват влияние върху цялостния профил на безопасност.

Елементът, който генерира най-постоянна ЕМП активност, са отопляемите седалки – констатация, валидна за всички тествани типове превозни средства (EV, PHEV и бензинови).

Противно на обществените опасения, зареждането представлява минимален риск. Бързото зареждане с постоянен ток всъщност генерира по-слаби полета от зареждането с променлив ток в интериора, а всички полета при зареждане бързо падат в рамките на безопасните норми, след като сесията бъде стартирана.

Данните показват, че електромагнитните полета са неизбежен страничен ефект на съвременния транспорт, задвижван с електричество, но нивата, открити в автомобилите, са като цяло сравними с тези, измерени в системите за обществен транспорт като трамваи и влакове, и са далеч от опасни.