Новини
Технологии »
Радиоактивни ли са наистина електромобилите?

Радиоактивни ли са наистина електромобилите?

1 Декември, 2025 10:25 689 5

  • електромобили-
  • радиация-
  • автомобили

Ето какво твърдят експертите от ADAC

Радиоактивни ли са наистина електромобилите? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Изчерпателно проучване на германския автомобилен клуб ADAC, поръчано от Федералната служба за радиационна защита (BfS), установи, че електромобилите и хибридите излагат пътниците на много ниски нива на електромагнитни полета (често наричани „електросмог“), отколкото повечето хора предполагат.

Резултатите, получени от над 975 000 индивидуални измервания на единадесет електромобила, два хибрида с външно зареждане и един конвенционален бензинов модел, са категорични: електромобилите не са по-опасни от другите съвременни превозни средства. Всъщност, някои електромобили регистрират по-ниска електромагнитна активност от референтния модел с двигател с вътрешно горене.

Електрическите полета и плътността на тока, измерени в човешкото тяло при реалистични условия, остават значително под всички препоръчителни международни граници за безопасност (ICNIRP), което дава ясна увереност, че няма риск за клетките, нервите или чувствителните медицински импланти като пейсмейкъри.

Най-силните, макар и все още безвредни, показания са измерени последователно в областта на краката, най-близо до кабелите с високо напрежение и електрическите задвижващи устройства. Показанията в близост до главата и торса са значително по-ниски и регистрират почти никаква активност.

Краткотрайни, локализирани пикове в силата на магнитното поле са наблюдавани по време на изискващи сценарии като силно ускорение и регенеративно спиране, но те са нормален, краткотраен страничен ефект на високоволтовите системи и не оказват влияние върху цялостния профил на безопасност.

Елементът, който генерира най-постоянна ЕМП активност, са отопляемите седалки – констатация, валидна за всички тествани типове превозни средства (EV, PHEV и бензинови).

Противно на обществените опасения, зареждането представлява минимален риск. Бързото зареждане с постоянен ток всъщност генерира по-слаби полета от зареждането с променлив ток в интериора, а всички полета при зареждане бързо падат в рамките на безопасните норми, след като сесията бъде стартирана.

Данните показват, че електромагнитните полета са неизбежен страничен ефект на съвременния транспорт, задвижван с електричество, но нивата, открити в автомобилите, са като цяло сравними с тези, измерени в системите за обществен транспорт като трамваи и влакове, и са далеч от опасни.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    11 0 Отговор
    Галине, радиоактивност и електромагнитно излъчване са две коренно различни неща.

    Коментиран от #5

    10:30 01.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Дали има по-платено проучване от това а :D :D

    10:31 01.12.2025

  • 3 Урсула фон дер Миндер

    5 0 Отговор
    Ваксините са безвредни!

    10:33 01.12.2025

  • 4 Шишарката

    3 2 Отговор
    Не стойте до и в колата, когат я зареждате защото тогава лъчението се равнява на микровълнова.

    10:33 01.12.2025

  • 5 Някой май

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    бърка електромагнитната радиация с тази от Чернобил

    10:38 01.12.2025