Новини
Технологии »
Instagram подготвя спорна промяна в начина си на работа

Instagram подготвя спорна промяна в начина си на работа

2 Декември, 2025 13:58 323 0

  • instagram-
  • хаштаг-
  • работа-
  • инфлуенсър

Компанията планира да ограничи отбелязването на до 3 хаштага

Instagram подготвя спорна промяна в начина си на работа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В рамките на това, което се очертава като коренна промяна в споделянето на съдържание, Instagram тества значително намаляване на броя на хаштаговете, разрешени за всеки пост, като отпада дългогодишният лимит от 30 тага и се въвежда строг максимум от три. Тази необявена промяна предизвиква значително недоволство сред потребителите, особено сред създателите на съдържание и бизнеса, които разчитат на голям брой тагове за органичен обхват. Потребителите, които се опитват да добавят четвърти хаштаг, получават официално съобщение, в което се посочва: „Можете да използвате само три хаштага на публикация“, което рязко ограничава практиката на препълване с ключови думи, която доминираше в платформата в продължение на години.

Това ограничение понастоящем не е универсално, което е ясен знак, че Meta провежда класически A/B тест, преди да реши дали да приложи новото правило в цялата платформа. Въпреки че официалното обяснение остава непотвърдено от Instagram, анализаторите от бранша са съгласни, че мотивацията е двойна: да се бори със спама с хаштагове и да насочи платформата към откриване на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект.

Алгоритъмът на Instagram все повече дава приоритет на релевантността на публикациите въз основа на фактори като сигнали за съдържание, силни надписи и поведение на потребителите, което означава, че хаштаговете вече се разглеждат по-малко като инструмент за откриване и повече като метод за категоризация. Като ограничава потребителите до три тага, Instagram налага стратегическо решение: създателите трябва да избират само най-релевантните и конкретни термини, подобрявайки качеството на публикациите и намерението за търсене, като едновременно с това намаляват въздействието на повтарящите се тагове.

За тези, които разчитаха на постове с десетки тагове, за да манипулират системата, или за тези, които с носталгия си спомнят ранните дни на платформата, когато хаштаговете бяха основното средство за органично изграждане на общност, тази промяна сигнализира за окончателния край на тази ера. Дали този лимит от 3 тага ще се превърне в нов глобален стандарт, ще зависи от резултатите от текущото проучване, но той потвърждава стратегията на Instagram да дава приоритет на силно съдържание и SEO-оптимизирани надписи пред бруталния обем на таговете.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ