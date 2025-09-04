Над 15 години по-късно: Instagram вече е наличен и за iPad

След повече от 15 години Instagram най-накрая пусна специално приложение за iPad. Новото приложение вече се разпространява в световен мащаб за всички iPad устройства, работещи с iPadOS 15.1 и по-нови версии.

Instagram признава, че потребителите отдавна искат приложение за iPad и заявява, че е отнело време да се проектира оптимизирано за по-големия екран на таблета. Предишната позиция на компанията, както заяви шефът на Instagram Адам Мосери през 2022 година, беше, че потребителите на iPad не са достатъчно голям приоритет, за да оправдаят разработването на приложението.

Новото приложение е проектирано да акцентира върху „развлекателното преживяване“, като при отварянето му потребителите се озовават директно в лентата с Reels. Историите се показват в горната част, а съобщенията са достъпни с едно докосване. Ключова нова функция е разделът „Следвани“, който позволява на потребителите да филтрират фийда си по „Всички“ (препоръчани публикации и Reels от следвания акаунти), „Приятели“ (съдържание от взаимни последователи) и „Последни“ (хронологичен фийд с последните публикации).

Новият интерфейс използва по-добре по-големия екран, като позволява коментарите към Reels да се разширяват отстрани на видеото и показва едновременно пощенската кутия на потребителя и отворения чат. Instagram потвърди също, че новият дизайн за таблети скоро ще бъде достъпен и за Android устройства.