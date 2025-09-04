Новини
Технологии »
Над 15 години по-късно: Instagram вече е наличен и за iPad

Над 15 години по-късно: Instagram вече е наличен и за iPad

4 Септември, 2025 16:14 291 0

  • instagram-
  • приложение-
  • ipad-
  • ios

Дългоочакваното приложение е факт

Над 15 години по-късно: Instagram вече е наличен и за iPad - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След повече от 15 години Instagram най-накрая пусна специално приложение за iPad. Новото приложение вече се разпространява в световен мащаб за всички iPad устройства, работещи с iPadOS 15.1 и по-нови версии.

Instagram признава, че потребителите отдавна искат приложение за iPad и заявява, че е отнело време да се проектира оптимизирано за по-големия екран на таблета. Предишната позиция на компанията, както заяви шефът на Instagram Адам Мосери през 2022 година, беше, че потребителите на iPad не са достатъчно голям приоритет, за да оправдаят разработването на приложението.

Над 15 години по-късно: Instagram вече е наличен и за iPad

Новото приложение е проектирано да акцентира върху „развлекателното преживяване“, като при отварянето му потребителите се озовават директно в лентата с Reels. Историите се показват в горната част, а съобщенията са достъпни с едно докосване. Ключова нова функция е разделът „Следвани“, който позволява на потребителите да филтрират фийда си по „Всички“ (препоръчани публикации и Reels от следвания акаунти), „Приятели“ (съдържание от взаимни последователи) и „Последни“ (хронологичен фийд с последните публикации).

Новият интерфейс използва по-добре по-големия екран, като позволява коментарите към Reels да се разширяват отстрани на видеото и показва едновременно пощенската кутия на потребителя и отворения чат. Instagram потвърди също, че новият дизайн за таблети скоро ще бъде достъпен и за Android устройства.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ