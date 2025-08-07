Instagram въведе интересни новости в приложението си

Instagram пусна три нови функции, включително функция за препубликуване, карта за споделяне на местоположение и нов раздел „Приятели“ в Reels, което представлява значително обновяване на начина, по който потребителите могат да взаимодействат със съдържанието на платформата. Новите функции са ясен стратегически ход, тъй като всяка от тях черпи вдъхновение от конкурентни социални медийни платформи.

Функцията „Repost“, която работи подобно на „Retweet“ в Twitter, позволява на потребителите да споделят публични видеа и публикации със своите последователи. Препубликуваното съдържание се препоръчва във фийда на приятелите и се запазва в нов, отделен раздел „Reposts“ в профила на потребителя. Ключово предимство за създателите на съдържание е потенциалът да достигнат до по-широка аудитория, тъй като препубликуваното съдържание може да бъде препоръчано на нова база от потребители. Репостващите могат също да добавят „бележка“ към споделянето си, като използват икона с мисъл, преди да публикуват.

Instagram също така въведе опция за включване на функция „Карта“, която много прилича на Snap Map на Snapchat. Потребителите могат да изберат да споделят последното си активно местоположение с избрана група приятели и могат да изключат тази функция по всяко време. Картата позволява на потребителите да откриват съдържание с тагове за местоположение, като видеа и публикации, от своите приятели и любими създатели. Instagram е включил надеждни контроли за поверителност, като споделянето на местоположението е изключено по подразбиране и позволява на потребителите да избират с кого да споделят местоположението си. За родителите има нови инструменти за надзор, които осигуряват контрол над споделянето на местоположението на тийнейджърите.

Накрая, компанията обяви глобално пускане на раздела „Приятели“. Този нов фийд подбира публично съдържание, с което приятелите са взаимодействали, като например клипове, които са харесали или коментирали, което улеснява потребителите да виждат с какво съдържание се занимават хората, които ги интересуват. Макар разделът „Приятели“ да започна да се разпространява по-рано тази година, сега той става достъпен за всички потребители по целия свят. Картата на Instagram обаче понастоящем е ограничена до САЩ, като скоро се очаква по-широко глобално пускане.