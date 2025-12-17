Instagram вече е наличен и за телевизори

Точно навреме за празничния сезон през 2025 година, Meta официално излиза извън екрана на смартфона. В смела игра, за да се конкурира с YouTube Shorts и TikTok на най-големия дисплей в къщата, Instagram пусна „Instagram for TV“ – специално приложение, предназначено да превърне телевизора ви в център за Reels с висока разделителна способност.

Пускането на пазара, официално потвърдено на 16 декември 2025 година, в момента е в ранна фаза на тестване и е достъпно ексклузивно за потребители в САЩ на устройства Amazon Fire TV. Тази стъпка сигнализира за масивна промяна в потреблението на социални медии, преминавайки от самотното „безкрайно превъртане“ към „отпуснато“ споделено преживяване.

Meta не просто пренася мобилното приложение, а преосмисля интерфейса за дистанционното управление. Ключовите характеристики на този пилотен старт включват канали, базирани на интереси, като вместо един фийд, Reels са организирани в „канали“ в стила на телевизията, базирани на конкретни интереси като спортни събития, музикални хитове, популярни комедии и пътувания.

След като изберете видео, приложението автоматично преминава през следващите Reels с пълен звук – без да е необходимо да плъзгате с пръст. Приложението позволява едновременно влизане в до пет акаунта, което дава възможност на всеки член на домакинството да поддържа свой собствен алгоритъм и персонализирани препоръки.

Първоначалните тестове обхващат Fire TV Stick HD, 4K Plus, 4K Max (1-во и 2-ро поколение) и Fire TV Omni QLED Series. Осъзнавайки, че телевизорите често са споделени семейни устройства, Meta е внедрила строга система за класификация PG-13 за това приложение. Това гарантира, че съдържанието, което се показва на големия екран, отговаря на стандарти, подобни на тези в mainstream киното. За тийнейджърите приложението отразява надеждното защитно ниво на мобилната версия – включително настройки по подразбиране за частни акаунти, филтриране на съдържание и напомняния за ограничения на употребата, които се синхронизират на всички устройства.

Макар че тестът понастоящем е ограничен до Fire TV, Meta потвърди, че разширяването към повече устройства (като Apple TV и Roku) и допълнителни страни вече е в процес на подготовка за началото на 2026 година. Очаква се бъдещите актуализации да включват функционалност за използване на телефона като дистанционно управление, споделени групови емисии и по-дълбока интеграция с творците, които се следват.