Samsung разпродаде и втората партида от Galaxy Z TriFold за точно две минути

Samsung разпродаде и втората партида от Galaxy Z TriFold за точно две минути

18 Декември, 2025 14:34 488 1

Компанията пусна едва 3000 бройки

Samsung разпродаде и втората партида от Galaxy Z TriFold за точно две минути - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung използва ход директно от стратегията на производителите на луксозни автомобили с пускането на Galaxy Z TriFold, третирайки най-новия си хардуер не толкова като устройство за масовия пазар, колкото като автомобил с ограничено производство. Подобно на бутиков производител, който пуска на пазара няколко екзотични модела с централно разположен двигател, за да повиши престижа на марката, технологичният гигант видя новия си тройно сгъваем модел да изчезва от виртуалните шоуруми за рекордно кратко време. По време на първоначалното му пускане на вътрешния пазар, първата партида от само 1000 бройки беше изкупена за минути, а втората партида, пусната тази седмица, беше изкупена за само 120 секунди.

Докато заглавията „разпродаден” подсказват за бурен интерес, производствените цифри разкриват по-прецизна картина. На пазар от 50 милиона души, общо начален обем на продажбите от само 3000 бройки е по-скоро характерно за специален модел, отколкото за стандартен флагмански продукт. Това е стратегически ход: вместо да чакат производството да достигне мащаб, те са избрали да захранват пазара с микроскопични партиди, като по този начин гарантират, че всяка единица се третира като рядка колекционерска вещ, а не като обикновена стока.

Очаква се този хайп, предизвикан от недостига, да продължи и при Z TriFold, когато той започне своето международно турне. С предстоящите пускания на пазара в САЩ, ОАЕ, Сингапур, Китай и Тайван през следващите седмици, очакваме подобен прием по целия свят.


