Xiaomi представя новия си флагман на Коледа

Xiaomi се готви да вдигне завесата над най-мощния си флагман до момента, като официално потвърди, че Xiaomi 17 Ultra ще направи своя дебют на местния пазар следващата седмица. Макар датата на пускане на пазара, за която се говори, че е 26 декември, да остава публична тайна, производителят разкри намеренията си, позиционирайки това устройство като окончателния „хало“ модел в настоящата си гама. Тази последна версия ще бъде първият продукт, роден от подобрен модел на „стратегическо сътрудничество“ с Leica, което сигнализира преминаване от просто снабдяване с хардуер към дълбоко интегрирано инженерно партньорство.

Основната характеристика на тази нова машина е безспорно обновеният ѝ оптичен пакет, който има за цел да постави нов стандарт за работа при слаба осветеност и прецизност на дълги разстояния. В рамките на това ново сътрудничество, 17 Ultra ще представи на мобилния пазар първия в индустрията телеобектив, сертифициран от Leica APO. Това специализирано стъкло е проектирано да намали значително хроматичната аберация и цветните контури, обещавайки яснота, която обикновено е запазена за професионалните обективи от висок клас. В комбинация с потвърден 1-инчов основен сензор и слухове за 200-мегапикселов перископен модул, Xiaomi ефективно изгражда мощна платформа, предназначена да доминира в техническите спецификации.

Под капака 17 Ultra се очаква да разполага с авангарден захранващ блок, който да се справя с тежките процесорни натоварвания. Слуховете сочат появата на Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC, чипсет, изграден на базата на високоефективен 3nm процес, който осигурява изчислителната мощност, необходима за усъвършенствана обработка на изображения и AI-управлявани функции. За да поддържа тази устойчива производителност, устройството се очаква да разполага с батерия с висока плътност от 7000 mAh, което гарантира, че има издръжливостта, необходима за суровата му скорост и дисплей с висока разделителна способност.

От решаващо значение за международния пазар е, че 17 Ultra вече е преодолял една от основните регулаторни пречки с неотдавнашната FCC сертификация за своя глобален вариант. Тази информация, включваща моделния номер с „G-суфикс“, подсказва, че чакането за световното пускане на пазара ще бъде значително по-кратко, отколкото в предишни години. С пускането на пазара в Китай, планирано за последните дни на 2025 година, ентусиастите на глобалните пазари могат да очакват тази високотехнологична машина да пресече границите в началото на 2026 година, което ще отбележи значително ескалиране в глобалната надпревара за флагмански продукти.