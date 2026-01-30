Новини
Китай създаде най-мощната центрофуга в света за „компресиране“ на пространството и времето

30 Януари, 2026 12:45 1 098 10

  • китай-
  • chief1900-
  • технологии

Внушителният апарат притежава способността да подлага многотонни макети на нечувано натоварване от 1900 g

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайските амбиции в сферата на фундаменталната наука достигнаха нови, главозамайващи нива. На 22 декември светът стана свидетел на завършването на най-мощната центрофуга, създавана някога от човешка ръка – CHIEF1900. Това колосално съоръжение, дело на Shanghai Electric Nuclear Power Group, вече е разположено в недрата на университета Джъдзян, за да пренапише законите на експерименталната физика.

Внушителният апарат притежава способността да подлага многотонни макети на нечувано натоварване от 1900 g. Само се опитайте да си го представите – един тон маса, ускорен до сила, която го прави 1900 пъти по-тежък! Ако трябва да направим забавно сравнение, докато една от най-мощните домашни перални едва достига 2 g по време на центрофугиране, CHIEF1900 не просто би изцедил прането, а вероятно би разчленил материята до последната нишка.

Инженерите са взели драстични мерки за сигурност, инсталирайки това технологично чудовище на 15 метра под земната повърхност. Тази локация не е избрана случайно – тя осигурява перфектна изолация от външни шумови смущения и гарантира, че в случай на непредвидена авария, огромната кинетична енергия ще бъде надеждно погълната от земните пластове.

С този ход Пекин окончателно детронира досегашния рекордьор – съоръжението с капацитет 1200 g-t, оперирано от Инженерния корпус на армията на САЩ. Но какво всъщност означава това за науката? Използвайки CHIEF1900, изследователите ще могат буквално да „манипулират“ времето и пространството. Експеримент, който в природата би отнел хиляди години (например геоложки процеси или деформации на почвата), под влиянието на огромната центробежна сила може да бъде симулиран и анализиран само за един час.

Възможностите са зашеметяващи: триметров модел на язовирна стена, поставен в центрофугата при 100 g, ще се държи абсолютно идентично с реално 300-метрово съоръжение на повърхността. „Целта ни е да създадем лаборатория, която обхваща всичко – от милисекунди до десетки хиляди години, и от атомни структури до километрични мащаби“, споделят ентусиазирано учените от проекта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мнение

    3 0 Отговор
    На мен ми звучи много опасно това.

    Коментиран от #7

    12:48 30.01.2026

  • 2 Москвич 3

    4 11 Отговор
    Всичкото хубаво, ама е китайско

    Коментиран от #6

    12:49 30.01.2026

  • 3 Камен

    13 2 Отговор
    Ако му добавят и няколко хиляди градуса температура, ще могат да си правят диаманти в промишлени количества... Китайците наистина са с нереално голяма преднина вече в НТП.

    12:52 30.01.2026

  • 4 хехе

    8 0 Отговор
    А дано да се използва само за мирни цели, че в цял свят първо военните се възползват от джаджи. Не ми се мисли какви оръжия може да разработят.

    12:53 30.01.2026

  • 5 Не,че нещо, ама...

    14 1 Отговор
    А ние в България, си имаме най-мощната пералня и центрофуга за и3пиране на пари.

    12:54 30.01.2026

  • 6 Човече...

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Москвич 3":

    Много си зле, образовай се.

    12:55 30.01.2026

  • 7 И на мен....

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    така ми се струва опасно,дано не се изцентрафугираме толкова, че да станем като пръстена на Сатурн !

    13:06 30.01.2026

  • 8 Ту, ту, Рутка

    1 1 Отговор
    Другари, внимавайте. Не купувайте тази Китайска Центрофуга в България, понеже като я включим и всички ще станеме комунисти!

    13:09 30.01.2026

  • 9 Спецназ

    7 0 Отговор
    За да измениш пространствено-времевата константа,

    трябва да повишиш масата на дадено тяло, но съизмеримо със скоростта на Светлината.

    По- голямото по маса тяло се движи с по-голяма скорост, което кара по-малкото да съкращава времето и се получава ефекта на Привличане- ГРАВИТАЦИЯ!!

    Когато ябълката се удари в Земята тя вече се движи едновременно с нея в Пространството и Времето и съпротивлението на твърдата земя я държи на повърхността.

    Айнщайн, Баце!

    13:09 30.01.2026

  • 10 инженери от БАН

    7 0 Отговор
    А ние в България създадохме чушкопек за четири чушки .

    13:17 30.01.2026