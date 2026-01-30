Китай създаде най-мощната центрофуга в света за „компресиране“ на пространството и времето

Китайските амбиции в сферата на фундаменталната наука достигнаха нови, главозамайващи нива. На 22 декември светът стана свидетел на завършването на най-мощната центрофуга, създавана някога от човешка ръка – CHIEF1900. Това колосално съоръжение, дело на Shanghai Electric Nuclear Power Group, вече е разположено в недрата на университета Джъдзян, за да пренапише законите на експерименталната физика.

Внушителният апарат притежава способността да подлага многотонни макети на нечувано натоварване от 1900 g. Само се опитайте да си го представите – един тон маса, ускорен до сила, която го прави 1900 пъти по-тежък! Ако трябва да направим забавно сравнение, докато една от най-мощните домашни перални едва достига 2 g по време на центрофугиране, CHIEF1900 не просто би изцедил прането, а вероятно би разчленил материята до последната нишка.

Инженерите са взели драстични мерки за сигурност, инсталирайки това технологично чудовище на 15 метра под земната повърхност. Тази локация не е избрана случайно – тя осигурява перфектна изолация от външни шумови смущения и гарантира, че в случай на непредвидена авария, огромната кинетична енергия ще бъде надеждно погълната от земните пластове.

С този ход Пекин окончателно детронира досегашния рекордьор – съоръжението с капацитет 1200 g-t, оперирано от Инженерния корпус на армията на САЩ. Но какво всъщност означава това за науката? Използвайки CHIEF1900, изследователите ще могат буквално да „манипулират“ времето и пространството. Експеримент, който в природата би отнел хиляди години (например геоложки процеси или деформации на почвата), под влиянието на огромната центробежна сила може да бъде симулиран и анализиран само за един час.

Възможностите са зашеметяващи: триметров модел на язовирна стена, поставен в центрофугата при 100 g, ще се държи абсолютно идентично с реално 300-метрово съоръжение на повърхността. „Целта ни е да създадем лаборатория, която обхваща всичко – от милисекунди до десетки хиляди години, и от атомни структури до километрични мащаби“, споделят ентусиазирано учените от проекта.