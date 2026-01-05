Новини
Технологии »
Край на активацията на Windows по телефона

5 Януари, 2026 19:06 731 4

  • microsoft-
  • windows-
  • поддръжка-
  • активация

Вече ще се изисква онлайн връзка за новите версии на операционната система

Край на активацията на Windows по телефона - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Microsoft е преустановила дългогодишната си гореща линия за телефонна активация, услуга, която позволяваше на операторите на стари системи да верифицират лицензите си без цифрово свързване от стартирането на платформата Windows XP. Microsoft сега пренасочва всички опити за регистрация към специализиран онлайн портал, като ефективно налага интернет връзка за това, което някога беше строго офлайн механичен обмен.

Последните доклади и различни форуми на „ентусиасти“ потвърждават, че набирането на старите регионални номера за активиране сега задейства автоматично съобщение, което пренасочва потребителите към уеб портал. Исторически погледнато, тази гореща линия беше центърът за обслужване на флотилии с въздушна изолация – като производствени заводи с висока степен на сигурност и изолирани индустриални работни станции – където външната мрежова връзка се счита за катастрофално нарушение на сигурността. Чрез предоставяне на идентификационен номер на инсталацията по телефона, техниците можеха да получат код за потвърждение и да изчистят софтуерния си лиценз. Новата цифрова система обаче изисква модерен браузър и Microsoft account, което ефективно добавя цифров тракер към процес, който преди беше анонимен.

За колекционери и професионалисти, които все още поддържат „класически“ модели като Windows 7 или XP, тази промяна е значителна пречка за дългосрочното съхранение. Въпреки че новият онлайн портал твърди, че поддържа тези стари версии, изискването за активна интернет връзка и личен профил за вход противоречи на основната цел за поддържане на „неподключена“ система. Любопитно е, че официалните „ръководства за обслужване“ на Microsoft – техните онлайн страници за поддръжка – все още не са актуализирани, за да отразят тази промяна, и все още посочват метода на обаждане по телефона като приложим вариант за потребители без достъп до интернет. Изглежда, че технологичният гигант ускорява прехода си към онлайн екосистема, оставяйки малко място за аналоговите фенове или операторите, загрижени за сигурността, които са изградили инфраструктурата си въз основа на надеждността на офлайн поддръжката.


  • 1 Гил Бейтс

    5 0 Отговор
    Доживотния лиценз за позлване важи, но нищо не ви гарантира, затова... Купувайте най-новите и актуални от системите ми за следене, бе!

    Коментиран от #3

    19:21 05.01.2026

  • 2 Някой

    1 0 Отговор
    Кога ЕС ще ги накаже, че искат да държат нещата ти на клаудове (облаци) и дори акаунта ти?
    Сравнение с безобидните бисквитки въобще не може да има. Едното е като да обереш банка, а другото като да я погледнеш от вън.
    Има трикове за локални акаунти. Най-простият да си спреш интеренета при инсталиране. С разна комбинация на бутони да пуснеш програма. Или да направи един, после друг локален админ и да изтриеш първият.

    19:52 05.01.2026

  • 3 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гил Бейтс":

    Бил Гейтс от отдавна не се занимава. От както не се занимава се правят пълни глупости. И въобще навсякъде в програми, програмни езици и какво ли не.

    19:53 05.01.2026

  • 4 Мдаа

    0 0 Отговор
    Не е толкова фатално. Опцията си е там, но е скрита. Има общо взето 3 варианта да се използва локален акаунт, без нужда от интернет и Майкрософт имейл при първи старт. Най-лесният е Shift + F10 при което се отваря CMD. След това може да се създаде локален акаунт. Важното е да не е вързан към интернет при първият старт.

    20:21 05.01.2026