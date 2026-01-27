Microsoft в режим "спешен ремонт": Нова актуализация спасява Windows 11

Първият месец на настоящата година се оказа истинско изпитание за потребителите на Windows 11, след като Microsoft се принуди да пусне извънредна „кръпка на кръпката“. Технологичният гигант реагира светкавично на вълната от оплаквания, предизвикани от последните системни актуализации, които вместо сигурност, донесоха хаос в работата с облачни услуги и офис приложения. Новият пач с кодово име KB5078127 идва като „спасителен пояс“ за версиите 24H2 и 25H2, за да заличи следите от проблемните си предшественици.

Основният удар от предходния софтуерен гаф бе поет от Outlook и услуги като OneDrive и Dropbox. Потребителите масово съобщаваха за „замръзване“ на пощенските клиенти, изчезнали писма и критични грешки при опит за запис на файлове в облачното пространство. Проблемът се оказа особено сериозен за професионалистите, използващи специфични архивни формати (PST) директно през OneDrive – в тези случаи системата често блокираше напълно, изисквайки принудително рестартиране.

Интересното е, че новият кумулативен пакет KB5078127 не само поправя грешките в облачната синхронизация, но и решава досадни проблеми с отдалечения достъп (Remote Desktop) и черни екрани при потребители с NVIDIA графични карти. Microsoft признаха, че януарският цикъл е бил необичайно нестабилен, което е наложило пускането на цели две извънредни актуализации в рамките на броени дни.

Добрата новина е, че ако сте настроили своя компютър да се обновява автоматично, системата сама ще се погрижи за инсталацията на поправката. За по-напредналите или нетърпеливи потребители, пакетът е наличен и за ръчно изтегляне от каталога на Microsoft. Макар и спешна, тази актуализация е важна стъпка към връщането на стабилността на работния плот, като спестява на потребителите нуждата от пълно деинсталиране на януарските защити.