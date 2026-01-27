Новини
Технологии »
Microsoft в режим "спешен ремонт": Нова актуализация спасява Windows 11

Microsoft в режим "спешен ремонт": Нова актуализация спасява Windows 11

27 Януари, 2026 15:15 970 3

  • microsoft-
  • windows 11-
  • актуализация

Новият кумулативен пакет KB5078127 не само поправя грешките в облачната синхронизация, но и решава досадни проблеми с отдалечения достъп

Microsoft в режим "спешен ремонт": Нова актуализация спасява Windows 11 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Първият месец на настоящата година се оказа истинско изпитание за потребителите на Windows 11, след като Microsoft се принуди да пусне извънредна „кръпка на кръпката“. Технологичният гигант реагира светкавично на вълната от оплаквания, предизвикани от последните системни актуализации, които вместо сигурност, донесоха хаос в работата с облачни услуги и офис приложения. Новият пач с кодово име KB5078127 идва като „спасителен пояс“ за версиите 24H2 и 25H2, за да заличи следите от проблемните си предшественици.

Основният удар от предходния софтуерен гаф бе поет от Outlook и услуги като OneDrive и Dropbox. Потребителите масово съобщаваха за „замръзване“ на пощенските клиенти, изчезнали писма и критични грешки при опит за запис на файлове в облачното пространство. Проблемът се оказа особено сериозен за професионалистите, използващи специфични архивни формати (PST) директно през OneDrive – в тези случаи системата често блокираше напълно, изисквайки принудително рестартиране.

Интересното е, че новият кумулативен пакет KB5078127 не само поправя грешките в облачната синхронизация, но и решава досадни проблеми с отдалечения достъп (Remote Desktop) и черни екрани при потребители с NVIDIA графични карти. Microsoft признаха, че януарският цикъл е бил необичайно нестабилен, което е наложило пускането на цели две извънредни актуализации в рамките на броени дни.

Добрата новина е, че ако сте настроили своя компютър да се обновява автоматично, системата сама ще се погрижи за инсталацията на поправката. За по-напредналите или нетърпеливи потребители, пакетът е наличен и за ръчно изтегляне от каталога на Microsoft. Макар и спешна, тази актуализация е важна стъпка към връщането на стабилността на работния плот, като спестява на потребителите нуждата от пълно деинсталиране на януарските защити.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на О.Л.Хлъц

    8 0 Отговор
    Outlook, OneDrive и Dropbox - Не използвам никое от тези...

    15:31 27.01.2026

  • 2 пач мач

    4 0 Отговор
    Windows е изпята песен. Да живее Linux - Zorin.

    16:06 27.01.2026

  • 3 мда

    0 0 Отговор
    Win 11 е муден, с ъпдейтите още повече.

    16:34 27.01.2026