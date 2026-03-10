Новини
България »
София »
Работник от Бургас е в тежко състояние след падане от 10 метра височина

Работник от Бургас е в тежко състояние след падане от 10 метра височина

10 Март, 2026 12:38 627 5

  • бургас-
  • работник-
  • трудова злополука

36-годишният мъж е приет в болница с множество наранявания и с опасност за живота

Работник от Бургас е в тежко състояние след падане от 10 метра височина - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

36-годишен работник пострада тежко при трудова злополука в Бургас. Инцидентът е станал вчера, докато мъжът и колегите му демонтирали покривни платна на хале, уточни БНТ.

Докато извършвал ремонта, по неустановени до момента причини, работникът паднал от близо 10 метра височина. В резултат на удара получил тежки наранявания. 36-годишният мъж е приет в болница с множество наранявания и с опасност за живота.

От Инспекцията по труда в Бургас казаха за БНТ, че случаят се проверява. Веднага след получаването на сигнала на място са изпратени инспектори, като първоначалният оглед е установил, че работниците не са използвали средства за обезопасяване.

Това ще провокира по-задълбочена проверка на фирмата, наела работниците, която най-вероятно ще бъде санкционирана.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лош късмет

    2 0 Отговор
    Ако беше на Малдивите или Кувейт,това нямаше да му се случи!
    Дано се оправи този Човек!

    Коментиран от #4

    12:47 10.03.2026

  • 2 хаспелгес

    1 1 Отговор
    Интересно как си представят демонтаж на покривни платна надели средства за обезопасяване??

    12:49 10.03.2026

  • 3 важна е печалбата за патрициите

    1 0 Отговор
    В очината 90% ходят на работа с гуменки, с стари парцали от дома на гърба , а за каски , жлетки , ръкавици и инструктаж не са и чували !

    12:59 10.03.2026

  • 4 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лош късмет":

    Геноцида в кочината продължава ,на Малдивите и Кувейт да само мутрите и бандитите с кvрвите си

    13:20 10.03.2026

  • 5 Пловдив

    0 0 Отговор
    Най-вероятно санкционирана?! Че това е опит за убийство!

    13:21 10.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове