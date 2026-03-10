Работник от Бургас е в тежко състояние след падане от 10 метра височина

36-годишен работник пострада тежко при трудова злополука в Бургас. Инцидентът е станал вчера, докато мъжът и колегите му демонтирали покривни платна на хале, уточни БНТ.
Докато извършвал ремонта, по неустановени до момента причини, работникът паднал от близо 10 метра височина. В резултат на удара получил тежки наранявания. 36-годишният мъж е приет в болница с множество наранявания и с опасност за живота.
От Инспекцията по труда в Бургас казаха за БНТ, че случаят се проверява. Веднага след получаването на сигнала на място са изпратени инспектори, като първоначалният оглед е установил, че работниците не са използвали средства за обезопасяване.
Това ще провокира по-задълбочена проверка на фирмата, наела работниците, която най-вероятно ще бъде санкционирана.
1 Лош късмет
Дано се оправи този Човек!
Коментиран от #4
12:47 10.03.2026
2 хаспелгес
12:49 10.03.2026
3 важна е печалбата за патрициите
12:59 10.03.2026
4 Сталин
До коментар #1 от "Лош късмет":Геноцида в кочината продължава ,на Малдивите и Кувейт да само мутрите и бандитите с кvрвите си
13:20 10.03.2026
5 Пловдив
13:21 10.03.2026