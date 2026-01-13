Ясно е кога Apple ще пусне сгъваем смартфон

След години на спекулации и технологично изчакване, изглежда, че Apple най-накрая е готова да навлезе в арената на сгъваемите устройства. Според най-пресните данни от веригата за доставки, технологичният гигант от Купертино планира да представи първия си гъвкав смартфон още през септември 2026 година. Въпреки че есента винаги е била „запазена територия“ за класическите модели на марката, този път сцената може да бъде споделена от устройство, което обещава да промени правилата на играта.

Ключът към този преломен момент се крие в лабораториите на Samsung Display. На изминалото изложение CES 2026 в Лас Вегас, корейският производител демонстрира революционен OLED панел, при който емблематичната „гънка“ в средата на екрана е практически невидима. Инженерите са постигнали този ефект чрез използването на лазерно обработени метални плочи и иновативни слоеве от ултратънко стъкло, които разпределят напрежението при сгъване много по-равномерно. Именно тази технология се очаква да бъде „сърцето“ на новия сгъваем iPhone, решавайки най-големия естетически проблем на категорията досега.

Производственият график вече е в ход, като масовото производство на гъвкавите панели е заложено за май тази година. Първоначалните планове предвиждат внушителна първа партида от близо 9 милиона дисплея. Въпреки че септември е фиксираната цел, индустриални анализатори предупреждават, че Apple традиционно не прави компромиси с качеството и всяко минимално отклонение в тестовете на шарнирите може да измести премиерата с няколко месеца.

Пазарните прогнози за навлизането на Apple в този сегмент са повече от смели. Въпреки че в момента Samsung доминира пазара с 64% дял, анализаторите от IDC предвиждат светкавична промяна. Очаква се сгъваемият iPhone да завладее над 20% от пазара още в първата си година. Още по-впечатляваща е прогнозата за финансовото изражение – заради очакваната цена от около 2400 долара, Apple може да прибере 34% от общата пазарна стойност в категорията, позиционирайки устройството си в ултра-премиум сегмента.

За Apple това не е просто нов модел, а стратегически ход за възвръщане на технологичното лидерство. След като Huawei и Samsung успяха да утвърдят своите позиции, Купертино залага на изпитаната си тактика – да не бъде първи на пазара, но да предложи най-изпипания и завършен продукт. Ако слуховете за „невидимата“ гънка се потвърдят, септември 2026 г. може да се окаже най-важната дата за компанията от представянето на първия iPhone насам.