Samsung добавя дългоочакван аксесоар към серията Galaxy S26

Според най-новите изтичания на информация, Samsung най-накрая е готов да внедри стандарта за безжично зареждане Qi2 в предстоящата серия Galaxy S26, чиято премиера се очаква на 25 февруари.

Това не е просто слух, а практически потвърден факт чрез появата на официалния магнитен аксесоар Samsung EB-U2500. Тази нова външна батерия е проектирана да се „залепя“ директно за гърба на устройствата чрез пръстен от магнити – концепция, която потребителите на iPhone познават добре като MagSafe.

Батерията е с капацитет 5 000 mAh. Тя поддържа безжично зареждане до 15W (стандарт за Qi2) и кабелно зареждане през USB-C порт до 20W. Аксесоарът разполага с вградена сгъваема стойка (kickstand), позволяваща телефонът да стои в хоризонтално положение за гледане на видео, докато се зарежда, като очакваната цена за европейския пазар е около 59,90 евро.

Внедряването на Qi2 в Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra е огромна стъпка напред за екосистемата на Android. Това означава, че потребителите вече няма да имат нужда от специални „магнитни“ калъфи, за да използват аксесоари като стойки за кола, портфейли или зарядни станции със самоцентриране. Нещо повече – според източници от индустрията, Galaxy S26 Ultra може да поддържа и по-бързо магнитно зареждане до 25W със специално ново зарядно устройство (модел EP-P2900). Очаква се официалните продажби на серията Galaxy S26 и новите магнитни аксесоари в България да стартират около 11 март 2026 година.