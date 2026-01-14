Новини
Технологии »
Realme представя смартфон с 10 00мАч батерия този месец

Realme представя смартфон с 10 00мАч батерия този месец

14 Януари, 2026 19:28 499 3

  • realme-
  • смартфон-
  • батерия

Очаква се премиерата да се състои през последната седмица на януари

Realme представя смартфон с 10 00мАч батерия този месец - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Realme се готви да счупи рекорда за издръжливост на смартфони този месец с дебюта на Realme P5 (или потенциално P4 Power). След поредица от тийзъри на Flipkart и сертифициране от Bureau of Indian Standards (BIS), новият телефон от P-серията с моделен номер RMX5107 се очаква да бъде пуснат на пазара през последната седмица на януари 2026 година. Тази стъпка следва глобален тийзър от директора по продуктов маркетинг на Realme, Франсис Уонг, който наскоро публикува екранна снимка на използването на батерията, показваща, че устройството издържа над 30 дни с едно зареждане, като смело заяви, че няма да зарежда телефона до официалния ден на пускането му на пазара.

Основната характеристика е огромната батерия с капацитет 10 001 mAh, която леко изпреварва най-новия конкурентен модел на Honor. Въпреки тази масивна батерия, устройството е „тънко и леко“ инженерно постижение с дебелина под 8,5 mm и тегло около 210 g. Това е възможно благодарение на технологията с висока плътност на силиций-въглерод – по-специално анод с 10% съдържание на силиций – която предлага енергийна плътност от 887Wh/L. Докато серията P обикновено е насочена към средния пазарен сегмент, този конкретен модел се очаква да дебютира с конфигурации на памет от висок клас, включително 12GB RAM (с допълнителни 14GB виртуално разширение) и 256GB памет.

От гледна точка на софтуера, RMX5107 е забелязан да работи с Realme UI 7.0, базиран на предстоящия Android 16, което го прави едно от първите устройства, които представят операционната система от ново поколение на марката. Макар точният чипсет да остава в тайна, се очаква устройството да разполага с 6,78-инчов 1,5K AMOLED дисплей от Samsung с честота на опресняване 165Hz, подобен на китайския Neo 8. Според слуховете цената ще бъде между 20 000 и 25 000 рупии, което го позиционира като специализиран „флагман за издръжливостта“ за пътуващи, които искат да издържат три до четири дни между зарежданията.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъъъъ

    2 0 Отговор
    "Realme представя смартфон с 1000мАч батерия...."

    Евтина работна ръка.... Пишат статии за жълти стотинки и това резултата - елементарни грешки още в заглавията.

    19:33 14.01.2026

  • 2 Мааани

    1 0 Отговор
    Тия журналята не познават нулите

    19:34 14.01.2026

  • 3 Лошо Галине

    1 0 Отговор
    Имаш да копираш 15 статии на ден и да ги пуснеш. Лесно е. Обаче разликата между професионалиста който обича работата си и аматьора който кара през пръсти е само една "0" в случая. Чат ли си? Да, аудиторията е "мани мани" ама професионалиста и в селската лига е професионалист.

    19:51 14.01.2026