Realme представя смартфон с 10 00мАч батерия този месец

Realme се готви да счупи рекорда за издръжливост на смартфони този месец с дебюта на Realme P5 (или потенциално P4 Power). След поредица от тийзъри на Flipkart и сертифициране от Bureau of Indian Standards (BIS), новият телефон от P-серията с моделен номер RMX5107 се очаква да бъде пуснат на пазара през последната седмица на януари 2026 година. Тази стъпка следва глобален тийзър от директора по продуктов маркетинг на Realme, Франсис Уонг, който наскоро публикува екранна снимка на използването на батерията, показваща, че устройството издържа над 30 дни с едно зареждане, като смело заяви, че няма да зарежда телефона до официалния ден на пускането му на пазара.

Основната характеристика е огромната батерия с капацитет 10 001 mAh, която леко изпреварва най-новия конкурентен модел на Honor. Въпреки тази масивна батерия, устройството е „тънко и леко“ инженерно постижение с дебелина под 8,5 mm и тегло около 210 g. Това е възможно благодарение на технологията с висока плътност на силиций-въглерод – по-специално анод с 10% съдържание на силиций – която предлага енергийна плътност от 887Wh/L. Докато серията P обикновено е насочена към средния пазарен сегмент, този конкретен модел се очаква да дебютира с конфигурации на памет от висок клас, включително 12GB RAM (с допълнителни 14GB виртуално разширение) и 256GB памет.

От гледна точка на софтуера, RMX5107 е забелязан да работи с Realme UI 7.0, базиран на предстоящия Android 16, което го прави едно от първите устройства, които представят операционната система от ново поколение на марката. Макар точният чипсет да остава в тайна, се очаква устройството да разполага с 6,78-инчов 1,5K AMOLED дисплей от Samsung с честота на опресняване 165Hz, подобен на китайския Neo 8. Според слуховете цената ще бъде между 20 000 и 25 000 рупии, което го позиционира като специализиран „флагман за издръжливостта“ за пътуващи, които искат да издържат три до четири дни между зарежданията.