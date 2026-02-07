Apple е на път да реши проблема, който тормози всеки iPhone

Дългогодишната сага за капацитета на батериите на смартфоните на Apple е на път да приключи или поне така твърдят поредица от достоверни изтекли информации от ветеранът в бранша Digital Chat Station и доклади от веригата за доставки чрез MacRumors потвърждават, че iPhone 18 Pro Max ще бъде първият в семейството, който ще премине от прага от 5000 мАч. Докато Apple исторически разчиташе на ефективността на своите чипове, за да преодолее разликата със своите Android конкуренти, флагманът от тази година преминава към стратегия за сурова мощност, за да захрани все по-взискателната си AI система.

Техническият анализ на този скок в капацитета на батерията разкрива стратегическо разделение между пазарите. Международният вариант (само с eSIM) на iPhone 18 Pro Max се очаква да има капацитет от 5100 до 5200 мАч, благодарение на спестяването на вътрешно пространство чрез премахването на физическия SIM хардуер. Междувременно се очаква версията за китайския пазар да достигне точно 5000 мАч. Според слуховете, това ще има влияние над теглото на устройството, което ще достигне 243 грама и дебелина от 9 мм, което го прави „най-тежкият и най-дебел“ iPhone в историята, ход, за който Apple залага, че потребителите ще приемат в замяна на обещаните 40+ часа издръжливост.

Въпреки това, извън екосистемата, постижението на Apple от 5000 мАч е посрещнато с недоумение от конкурентите. Докато Купертино празнува най-голямата си батерия досега, китайски производители като OnePlus и Xiaomi вече са преместили целта в друга лига. OnePlus разполага с батерия с капацитет 7300 мАч, а Xiaomi се цели още по-високо, за да достигне границата от 10 000мАч.