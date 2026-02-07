Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Apple е на път да реши проблема, който тормози всеки iPhone

7 Февруари, 2026 11:30

  • apple-
  • iphone-
  • iphone 18-
  • батерия

Очаква се 18 Pro Max да разполага с батерия с капацитет от 5000мАч

Apple е на път да реши проблема, който тормози всеки iPhone - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дългогодишната сага за капацитета на батериите на смартфоните на Apple е на път да приключи или поне така твърдят поредица от достоверни изтекли информации от ветеранът в бранша Digital Chat Station и доклади от веригата за доставки чрез MacRumors потвърждават, че iPhone 18 Pro Max ще бъде първият в семейството, който ще премине от прага от 5000 мАч. Докато Apple исторически разчиташе на ефективността на своите чипове, за да преодолее разликата със своите Android конкуренти, флагманът от тази година преминава към стратегия за сурова мощност, за да захрани все по-взискателната си AI система.

Техническият анализ на този скок в капацитета на батерията разкрива стратегическо разделение между пазарите. Международният вариант (само с eSIM) на iPhone 18 Pro Max се очаква да има капацитет от 5100 до 5200 мАч, благодарение на спестяването на вътрешно пространство чрез премахването на физическия SIM хардуер. Междувременно се очаква версията за китайския пазар да достигне точно 5000 мАч. Според слуховете, това ще има влияние над теглото на устройството, което ще достигне 243 грама и дебелина от 9 мм, което го прави „най-тежкият и най-дебел“ iPhone в историята, ход, за който Apple залага, че потребителите ще приемат в замяна на обещаните 40+ часа издръжливост.

Въпреки това, извън екосистемата, постижението на Apple от 5000 мАч е посрещнато с недоумение от конкурентите. Докато Купертино празнува най-голямата си батерия досега, китайски производители като OnePlus и Xiaomi вече са преместили целта в друга лига. OnePlus разполага с батерия с капацитет 7300 мАч, а Xiaomi се цели още по-високо, за да достигне границата от 10 000мАч.


Оценка 3.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Конфуций

    6 6 Отговор
    Тази марка разчита основно на гръмки реклами. Няма значение какво има вътре. Наръфаната ябълка означава висок стандарт на живот за някои хора

    Коментиран от #10

    11:35 07.02.2026

  • 2 6135

    9 6 Отговор
    Проблемът, който тормози всеки iPhone е, че е iPhone...

    12:27 07.02.2026

  • 3 Трактор

    8 8 Отговор
    Живеем във времена, когато всеки сам си избира какво да ползва. Аз лично повече никога няма да ползвам тая кочина андроид.

    Коментиран от #4

    12:38 07.02.2026

  • 4 така

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трактор":

    Андроид за съжаление напоследък започна да подражава на иос. И въпреки това е несравнимо по-добра. А ИОС отдавна се стреми да заприлича на Андроид, но би било просто да вкарат андроид в апъл. Тогава става добра комбинация. Е и ако махнат шалтера за изключване на звука или поне се появи икона за изключен звук.

    12:58 07.02.2026

  • 5 1111

    3 2 Отговор
    Мойто Хонорче, на две години, е с батерия 5800. Батерия 5000 вече е нищо...

    13:40 07.02.2026

  • 6 и струват колкото лека кола на старо тия

    5 1 Отговор
    тия нагризани боклуци защо са толкова скъпи? като с телефон от 200лв пак можеш да говориш и сърфираш в интернет? каква е разликата така и не разбрах?

    а сетих се тия дето носят огризаната ябълка постоянно търсят ток защото винаги са на 10% ток и тока им е на превършване само потова ги различавам от обикновенните телефони че са вечно без ток

    13:42 07.02.2026

  • 7 Айзомби

    2 1 Отговор
    5000 имаха телефоните преди 4-5 години,но за феновете това ще е първия телефон с такава батерия.

    15:53 07.02.2026

  • 8 Проблемите на ПОП ФОЛКА

    0 0 Отговор
    Эа българския футбол няма ли да кажеш нещо?

    16:38 07.02.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 1 Отговор
    Най-доброто им решение се нарича с една дума - кошче.
    Изхвърляш там и нямаш повече проблеми...

    17:03 07.02.2026

  • 10 УдоМача

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Конфуций":

    Абсолютно! Също като притежанието на МПС от немската тройка!

    17:52 07.02.2026