Microsoft „пенсионира“ едно от популярните си приложения за iOS и Android

Microsoft официално се отказва от Microsoft Lens (по-рано Office Lens), с което слага край на една ера за едно от най-високо оценените мобилни инструменти за продуктивност. След многократни забавяния през края на 2025 година, гигантът от Редмънд финализира графика за „постепенно извеждане от употреба“, според който приложението ще изчезне от цифровия пейзаж до средата на март 2026 година. Тази стъпка е част от по-широка корпоративна стратегия за консолидиране на инструменти в унифицирани платформи като OneDrive и Microsoft 365 Copilot, тъй като компанията пренасочва бюджета си за поддръжка към разрастващата се надпревара в областта на изкуствения интелект.

Приложението влезе в официалната си фаза на „изтегляне от пазара“ на 9 януари 2026 година и ще бъде премахнато от Apple App Store и Google Play Store на 9 февруари. Докато потребителите, които вече имат инсталирано приложението, могат да продължат да създават нови сканирани документи до 9 март, след това услугата ще бъде прекратена завинаги. След тази дата приложението ще премине в неподдържан статус, което означава, че вече няма да получава ъпдейти за сигурност или корекции за стабилност, въпреки че съществуващите сканирани документи ще останат достъпни, докато приложението остане на устройството и потребителят остане вписан.

За милионите потребители, които разчитаха на Lens за дигитализиране, Microsoft препоръчва миграция към мобилното приложение OneDrive. Функцията „Сканиране“ в OneDrive използва същата основна технология като Lens, предлагайки идентични възможности за откриване на краищата на документи и OCR (оптично разпознаване на символи). Има обаче една уловка, за разлика от самостоятелното приложение Lens, което позволяваше съхранение на локално устройство, OneDrive изисква всички сканирани документи да се запазват директно в облака. Това предизвика известно недоволство сред потребители, които предпочитат офлайн управление на файлове.