Ракзриха какво ще се случи със Siri след сделката с Google

Apple се готви да промени бъдещето на своя дигитален асистент, като историческо партньорство с Google официално поставя модела Gemini AI в сърцевината на Siri от следващо поколение. Както ви споделихме по-рано тази седмица, това многогодишно споразумение според информациите включва Apple да плаща около 1 милиард долара годишно за достъп до персонализирана версия на модела с 1,2 трилиона параметри. Това означава значителна стратегическа промяна, за да се запълни разликата с конкурентите в областта на изкуствения интелект. Въпреки че основният „мозък“ принадлежи на Google, интеграцията е проектирана да бъде изключително лесна. Всъщност Apple самостоятелно усъвършенства модела на собствената си инфраструктура Private Cloud Compute, като гарантира, че новата Siri запазва специфичния тон, стил и защитни мерки за поверителност на Apple, без да показва логото на Google на потребителя.

Siri, задвижвана от Gemini, ще бъде по-скоро проактивен партньор, отколкото средство за търсене. За първи път потребителите могат да очакват директни, разговорни отговори на въпроси от общата култура, вместо класическото „Ето какво намерих в интернет“. Актуализацията се фокусира силно върху личния контекст – ако попитате за „полета на мама“, Siri ще сканира вашите имейли и съобщения, за да ви предостави актуализации в реално време, без да е необходима специфична команда в приложението. Освен това Apple се стреми към по-„човешко“ взаимодействие. Новата система се обучава да предлага емоционална подкрепа чрез по-задълбочени, съпричастни отговори на потребители, изразяващи чувства като самота или стрес, функция, която в момента се усъвършенства, за да се гарантира, че остава в рамките на насоките за безопасност.

От техническа гледна точка това партньорство позволява на Apple да ускори разработката на своя пакет „Apple Intelligence“, докато продължава да развива вътрешните си модели. Чрез използването на Gemini на собствените си сървъри, компанията заобикаля събирането на данни от Google, като запазва взаимодействията на потребителите невидими за Mountain View. Този подход на сътрудничество успява да съжителства и с OpenAI; докато Gemini се занимава с основната логика на Siri и общото разсъждение, потребителите вероятно ще продължат да имат възможност да прехвърлят специализирани творчески задачи или генериране на изображения на ChatGPT. Първоначалното пускане на пазара се очаква да стане част от актуализацията на iOS 26.4 през март или април 2026 година, като по-усъвършенствани функции като контекстуална памет и проактивни предложения са планирани за дебют на WWDC през юни.