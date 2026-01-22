Новини
Роботи вече паркират вместо вас (ВИДЕО)

22 Януари, 2026 17:25 476 2

  • роботи-
  • южна корея-
  • паркиране

Системата Parkie използва свръхнадеждна безжична технология от Cisco, за да превърне тесните паркинги в автоматизирани складове за автомобили

Роботи вече паркират вместо вас (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Южна Корея официално навлезе в ерата на „умните“ гаражи, където борбата за всяко свободно място вече е поверена на алгоритми и стомана. Технологичният пионер HL Robotics пусна в реална експлоатация своята роботизирана система Parkie – армия от нископрофилни автономни машини, които превръщат досадното паркиране в напълно автоматизиран процес. За шофьорите преживяването е като в научнофантастичен филм: просто оставяте ключовете на „рецепцията“ на паркинга, а оттам нататък системата поема пълен контрол върху вашия автомобил.

В основата на Parkie стоят десетки синхронизирани роботи, които сноват между нивата на многоетажните съоръжения. Голямата технологична победа тук обаче не е в самата механика на повдигане, а в невидимата мрежа, която ги направлява. В тежки условия на бетон, арматура и постоянни радиосмущения, конвенционалният Wi-Fi би се предал за секунди. Затова корейците залагат на индустриалното решение Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul. Тази технология гарантира, че връзката с робота няма да прекъсне дори за милисекунда – критичен фактор, когато пренасяш тонове метал в тясно пространство.

Принципът на работа е безмилостно ефективен: системата установява връзка с нов мрежов възел, преди да е прекъснала старата. По този начин машините са винаги онлайн, прехвърляйки данни по няколко честоти едновременно. Това ниво на свързаност е равносилно на механична безопасност – ако един робот загуби обхват дори за миг, целият процес спира, а това в комерсиалния свят означава загуба на време и пари. Благодарение на прецизното позициониране, колите вече се подреждат с хирургическа точност, плътно една до друга, което увеличава капацитета на съществуващите площи с близо 30%.

Проектът на HL Robotics е ясен знак, че бъдещето на градската инфраструктура не принадлежи само на по-големите асфалтови площи, а на интелигентната оптимизация. Бре, кой би повярвал, че скоро най-голямото ни притеснение при паркиране – одрасканата врата или търсенето на свободна клетка – ще остане в миналото? С навлизането на Parkie, паркингите се превръщат от пасивни сгради в живи, координирани екосистеми, където софтуерът на Cisco и хардуерът на HL Robotics работят в перфектен синхрон.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 джен зи олиго...

    2 0 Отговор
    ...френД - хей-ръчички, хей ги две... наврени в моето ду-пе

    17:30 22.01.2026

  • 2 Жена ти

    0 0 Отговор
    Остави ме сама да паркирам. Голяма работа ,някаква си драскотина. Какво като няма задни мигачи. Тея брони нали са за това. Ма то само се е огънало така. Нали е застрахована...

    17:43 22.01.2026