Дебют за евтиния iPhone 17e

Apple официално даде старт на дългоочакваната пролетна седмица на премиерите, а първият модел, който излезе от Купертино е iPhone 17e. Позиционирайки се като висококачествена входна точка за гамата от 2026 година, 17e следва дизайна на миналогодишния 16e, но предлага значителни технически подобрения под капака. Най-забележително е, че устройството използва чипсет A19, съчетан с най-модерния модем C1X за по-бърза 5G скорост и по-надеждни сателитни връзки, като същевременно запазва агресивната си стартова цена от 599 долара.

Външният силует остава познат, но издръжливостта и хардуерът са модернизирани за ерата на „Apple Intelligence“. 6,1-инчовият OLED дисплей вече е защитен с Ceramic Shield 2 стъкло, което осигурява по-добра устойчивост на надраскване и счупване за тези, които използват телефоните си ежедневно. На гърба единствен 48-мегапикселов сензор се занимава с фотографиите, но Apple е внедрила нова система за обработка на изображения, която значително подобрява изолирането на портретите и подобрява 4K 60fps Dolby Vision производителността.

За първи път в този ценови диапазон Apple въвежда MagSafe в шасито на входния клас. Това позволява на 17e да се възползва от огромна екосистема от магнитни зарядни устройства и аксесоари, както и да увеличи скоростта на безжичното и кабелното зареждане.

Работещ с iOS 26, 17e е напълно „готов за AI“. Чипът A19, дори в конфигурацията си с 4-ядрен GPU, осигурява необходимата невронна мощност за обобщения на Siri в реално време и инструменти за генериране на изображения на устройството. В отговор на нарастващия размер на високоразделителните снимки и приложения, Apple увеличи базовата памет до 256 GB, с опция за 512 GB за напреднали потребители. Телефонът запазва репутацията си на „издръжлив“ с IP68 рейтинг за водо- и прахоустойчивост, както и поддръжка на Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

iPhone 17e залага на по-мека естетика за 2026 година, дебютирайки в черно, бяло и модерно розово. Предварителните поръчки официално започнаха днес, 4 март, като първите бройки се очаква да бъдат доставени на 11 март. За купувачите, които искат екосистемата на Apple без цената от над 1000 долара за Pro, 17e представлява изчислено равновесие между „стари“ части (като 60Hz дисплей с ноч) и „бъдещеустойчиви“компоненти.