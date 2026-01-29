Метавселената: Пропаст за 80 милиарда долара или най-скъпата инвестиция на Зукърбърг?

Работата по изграждането на виртуалната реалност продължава да бъде финансова черна дупка за технологичния гигант Meta. По време на последния отчет за финансовите резултати (четвъртото тримесечие на 2025 година), компанията разкри стряскащи цифри: подразделението Reality Labs е регистрирало оперативна загуба от 6,02 милиарда долара само за три месеца.

Математика на загубите

Въпреки че приходите на сегмента достигнаха близо милиард (955 млн. долара), те бледнеят пред разходите. Финансовите загуби надминаха дори песимистичните прогнози на анализаторите от Уолстрийт. Ето как изглежда равносметката в числа:

21% ръст на загубите спрямо същия период на предходната година.

80 милиарда долара – общата сума, която Meta е „похарчила“ за Метавселената от края на 2020-а до днес.

13% ръст на продажбите – малка светлина в тунела, която обаче едва покрива оперативните разходи.

Завоят към AI и интелигентните очила

Марк Зукърбърг изглежда спокоен, въпреки че на пазара се говори за настъпваща „VR зима“. „Очаквам загубите да достигнат своя пик тази година, след което постепенно да започнем да ги намаляваме“, коментира главният изпълнителен директор.

Но стратегията вече се променя. Вместо да налива пари само във виртуални светове, Meta пренасочва ресурси към:

Изкуствен интелект (AI): Моторът на бъдещето, който трябва да направи метавселената по-умна.

Носими устройства: Успехът на очилата Ray-Ban Meta показва, че потребителите предпочитат добавената реалност (AR) пред пълното изолиране в шлем.

Съкращения и закрити студия

Пътят към „визията“ на Зукърбърг минава през трудни решения. В началото на 2026 година Meta съкрати над 1000 служители от Reality Labs и затвори няколко вътрешни VR студия. Техническият директор Андрю Босуърт призна, че пазарът расте по-бавно от очакваното, но подчерта: „Meta не се отказва“.

Какво означава това за нас?

Битката на Meta е битка за следващата голяма изчислителна платформа. Ако Зукърбърг успее, той ще владее „новия интернет“. Ако се провали, 80-те милиарда долара ще останат в историята като най-скъпият паметник на една технологична гордост.