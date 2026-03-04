Запознайте се с MacBook Neo – най-достъпният лаптоп от Apple

Купертино най-накрая изпълни желанието на ентусиастите, които молеха за това откакто 12-инчовият MacBook беше спрян от производство. Представен по-рано днес, изцяло новият MacBook Neo официално се нарежда като базов модел в йерархията на мобилните Mac компютри. С начална цена от 599 долара, това е първият истински „бюджетен” лаптоп на Apple от повече от десетилетие, който използва умно съчетание от доказан чип и „рециклиран“ хардуер, насочен към студенти.

Neo заема страница от стратегията на iPad и iPhone, като използва чипсет A18 Pro – същия 3nm мощен процесор, който дебютира с iPhone 16 Pro. Макар да не разполага с „Fusion Architecture“ на по-големите си M5 събратя, Apple твърди, че Neo все пак е чистокръвен състезател в своята категория, като е 3 пъти по-бърз при AI натоварвания на устройството и 50% по-бърз при сърфиране в интернет в сравнение с подобен Windows компютър, оборудван с Intel Core Ultra 5. Той се доставя с 8 GB унифицирана памет и е напълно оптимизиран за macOS 26 Tahoe, като за първи път предлага пълния набор от функции на Apple Intelligence на цена под 600 долара.

Въпреки етикета „бюджетен“, Neo не изглежда като изгодна сделка. Шасито е изработено от 90% рециклиран алуминий и тежи едва 1,23 кг. Получавате 13-инчов Liquid Retina IPS панел с пропорции 3:2, специално настроен за продуктивност и редактиране на документи. Въпреки че честотата на опресняване е ограничена до 60 Hz, яркостта от 500 нита и 1080p FaceTime HD камера гарантират, че той се представя добре в светло кафене или Zoom среща.

Налице е характерната за Apple Magic Keyboard, макар че феновете трябва да отбележат липсата на подсветка. Интересното е, че Touch ID тук е лукс за по-високия клас – той е запазен за модела с 512 GB (699 долара), докато базовата версия с 256 GB разчита на традиционното въвеждане на парола.

Свързването се осъществява чрез 3,5-милиметров жак и два USB-C порта. В ясен ход да се разграничи от Air, само един порт поддържа USB 3 скорост и DisplayPort изход, докато вторият е класифициран за USB 2 скорост.

MacBook Neo е ясно проектиран за „целодневния” потребител, с батерия от 36,5 Wh, класифицирана за 16 часа видео стрийминг. Но може би най-голямата му продаваема точка е личността, която връща в гамата. Отказвайки се от мрачните Space Gray и Midnight на серията Pro, Neo се предлага в цветова палитра от Silver, Blush (розово), Citrus (жълто) и Indigo (синьо).

С предварителните поръчки, които започват тази седмица, Neo е на път да се превърне в най-популярния „първи Mac“ в историята, ефективно измествайки iPad Pro от дъното и предоставяйки по-достъпен вход към екосистемата на Apple от всякога.