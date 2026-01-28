Дори и Apple не може да избегне най-големия проблем в технологичната индустрия

Неутолимата жажда на AI индустрията за високопроизводителна памет в момента изправя пред предизвикателства глобалната верига за доставки, а в резултат на това скокът в цените на DRAM ще направи технологичния сезон през 2026-та значително по-скъп за потребителите. Скокът в цената на чиповете за памет засяга финансовите резултати на всеки голям играч. Дори Apple, която обикновено разполага с логистичната мощ да договаря изгодни дългосрочни договори за доставки, е принудена да плаща огромна премия на своите доставчици от първо ниво. Доклади от южнокорейския промишлен сектор показват, че Samsung е повишила цените на LPDDR DRAM с невероятните 80% в сравнение с цените от края на 2025 година, докато SK Hynix ефективно е удвоила цените си със 100% надценка.

В отклонение от традиционната си дългосрочна стратегия за доставки, Apple изглежда работи с много по-краткосрочни договори за компонентите си тази година. Докато гигантът от Купертино обикновено сключва многогодишни споразумения, за да предпази печалбите си от колебанията на пазара, източници от индустрията сочат, че последната му сделка със Samsung обхваща цените на DRAM модулите само за първата половина на 2026 година. Тази тактическа промяна оставя марката изложена на по-нататъшни ценови колебания, точно когато производствените линии се подготвят за масово производство на следващото поколение iPhone 18. Освен ако пазарът не се охлади значително до лятото, частите за хардуера на Apple за 2026 година изглежда ще бъде най-скъпият в историята на компанията, което кара мнозина да вярват, че повишение на цените за цялата флагманска гама е почти неизбежно.

Въпреки това, индустриалните анализатори водят стратегически дебат относно това как Apple ще се справи с тези нарастващи разходи. Макар че механичната реалност на 100% увеличение на цените на компонентите обикновено би довела до незабавно увеличение на цените, анализаторът Мин-Чи Куо предполага, че Apple може да избере да поеме удара. Като поеме вътрешно увеличените разходи за материали, Apple би могла да запази настоящата си ценова структура като защитна маневра, за да изтласка конкурентите и да завоюва по-голям дял от световния пазар.