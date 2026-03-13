Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Харви Уайнстийн в първо интервю от затвора: Прекалих и се срамувам, но не съм изнасилвал никого

Харви Уайнстийн в първо интервю от затвора: Прекалих и се срамувам, но не съм изнасилвал никого

13 Март, 2026 09:14 1 048 19

  • харви уайнстийн-
  • затвор-
  • интервю-
  • изнасилване

„Превиших границите си, злоупотребих с властта си.“, призна Уайнстийн

Харви Уайнстийн в първо интервю от затвора: Прекалих и се срамувам, но не съм изнасилвал никого - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В първото си интервю от затвора, холивудският продуцент Харви Уайнстийн отрече обвиненията в сексуално посегателство, за които излежава присъда. Разговорът на журналиста Махер Рошан с продуцента беше публикуван от The Hollywood Reporter.

Той твърди, че може да е подвеждал жени, но не ги е изнасилвал.

„Изневерих и на двете си съпруги. Това е неморално. Но не съм изнасилвал никого“, заяви продуцентът.

Продуцентът призна, че наистина е имало „дисбаланс на силите“ между него и предполагаемите му жертви.

„Знам, че мога да бъда плашещ и труден. Но това не стига до нивото на сексуално посегателство. Прекомерен флирт, неловки ситуации. Лошо и глупаво поведение. Да. Но не съм принуждавал никого“, настоя 73-годишният Уайнстийн.

Той добави, че е наел частни детективи, за да шпионират обвинителите си, и е принудил жертвите да подпишат строги споразумения за неразкриване на информация, за да попречат на съпругата му да открие изневерите му.

„Превиших границите си, злоупотребих с властта си. Бях настоятелен и упорит и се чувствам ужасно заради това. Срамувам се от това поведение“, призна Уайнстийн.

През февруари 2020 г. Уайнстийн беше осъден на 23 години затвор. Съдебните заседатели го признаха за виновен по две обвинения: изнасилване през 2013 г. и принудителен сексуален контакт през 2006 г. Миналия април съдът отмени присъдата поради нарушения, извършени по време на процеса.

Продуцентът обаче остава в затвора, след като през февруари 2023 г. беше осъден на допълнителни 16 години затвор за изнасилването на актриса от Лос Анджелис през 2013 г. Самоличността на предполагаемата жертва е неизвестна.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Присмехулник

    7 1 Отговор
    Още един Стийн!

    09:17 13.03.2026

  • 2 просто един уруд

    8 1 Отговор
    и пак евреин

    Коментиран от #15

    09:18 13.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Интересно , как в насилвал жените, като медицинската експертиза доказа, че има закърнял полов орган?

    09:25 13.03.2026

  • 6 Общо взето

    9 0 Отговор
    Канел е актрисите в хотелска стая, за да получат роля във филм, много добре са знаели, защо ги кани в хотелска стая и какво ще правят. Казали са си , ако не съм аз , друга ще иска да спи с него и да вземе ролята. Трябваше през един детектор на лъжата, да минат тези актриси.

    Коментиран от #9

    09:26 13.03.2026

  • 7 западни ценности

    6 1 Отговор
    После тези извратеняци плюят по Исляма ....
    Жалки същества ....
    Гнийте в вечния АД всичките двулични същиства!

    Коментиран от #16

    09:29 13.03.2026

  • 8 напишете все пак

    3 1 Отговор
    за обедното меню на острова на епщайн

    Коментиран от #11

    09:31 13.03.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Общо взето":

    Чарлийз Термин казва в едно интервю, как като искала да пробие в Холивуд, е била поканена от голям бос от киното/ не казва име/ Поканил я в къщата си в 10 часа вечерта и я посрещнал с пижама. Седнал до нея на дивана и й пуснал веднага ръка. Възмутена избягала, гаче ли не е знаела за какво я търсят по това време.

    Коментиран от #10

    09:33 13.03.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Терон.

    09:39 13.03.2026

  • 11 Бебешки

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "напишете все пак":

    Специалитети

    09:40 13.03.2026

  • 12 Механик

    1 1 Отговор
    Еврейска работа.

    09:42 13.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 гост

    3 1 Отговор
    Еврейската содомия няма край!

    Коментиран от #17

    10:07 13.03.2026

  • 15 ту башта

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "просто един уруд":

    ти ве

    10:38 13.03.2026

  • 16 искаш

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "западни ценности":

    обрязване и на горния гла вок?

    10:39 13.03.2026

  • 17 сигурно

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    си жертва

    10:41 13.03.2026

  • 18 ДРТ ПРЧ

    3 0 Отговор
    ВРЕМЕ Е В ЗАТВОРА ДА ОПОЗНАЕ МЪЖКАТА ЛЮБОВ

    Коментиран от #19

    10:47 13.03.2026

  • 19 Хасан

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ДРТ ПРЧ":

    Който веднъж е опитал сладостта от мъжката любов, повече жена не поглежда.

    11:11 13.03.2026