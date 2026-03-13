Харви Уайнстийн в първо интервю от затвора: Прекалих и се срамувам, но не съм изнасилвал никого

В първото си интервю от затвора, холивудският продуцент Харви Уайнстийн отрече обвиненията в сексуално посегателство, за които излежава присъда. Разговорът на журналиста Махер Рошан с продуцента беше публикуван от The Hollywood Reporter.

Той твърди, че може да е подвеждал жени, но не ги е изнасилвал.

„Изневерих и на двете си съпруги. Това е неморално. Но не съм изнасилвал никого“, заяви продуцентът.

Продуцентът призна, че наистина е имало „дисбаланс на силите“ между него и предполагаемите му жертви.

„Знам, че мога да бъда плашещ и труден. Но това не стига до нивото на сексуално посегателство. Прекомерен флирт, неловки ситуации. Лошо и глупаво поведение. Да. Но не съм принуждавал никого“, настоя 73-годишният Уайнстийн.

Той добави, че е наел частни детективи, за да шпионират обвинителите си, и е принудил жертвите да подпишат строги споразумения за неразкриване на информация, за да попречат на съпругата му да открие изневерите му.

„Превиших границите си, злоупотребих с властта си. Бях настоятелен и упорит и се чувствам ужасно заради това. Срамувам се от това поведение“, призна Уайнстийн.

През февруари 2020 г. Уайнстийн беше осъден на 23 години затвор. Съдебните заседатели го признаха за виновен по две обвинения: изнасилване през 2013 г. и принудителен сексуален контакт през 2006 г. Миналия април съдът отмени присъдата поради нарушения, извършени по време на процеса.

Продуцентът обаче остава в затвора, след като през февруари 2023 г. беше осъден на допълнителни 16 години затвор за изнасилването на актриса от Лос Анджелис през 2013 г. Самоличността на предполагаемата жертва е неизвестна.