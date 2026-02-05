Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Технологии »
Платената версия на Microsoft Copilot се оказа никому ненужна

Платената версия на Microsoft Copilot се оказа никому ненужна

5 Февруари, 2026 11:29 1 169 3

  • microsoft-
  • copilot

Революцията, наречена Copilot, все още по-скоро буксува сериозно

Платената версия на Microsoft Copilot се оказа никому ненужна - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Макар Microsoft да тръби за грандиозни успехи на фронта на изкуствения интелект, реалността зад лъскавите презентации изглежда малко по-сива. По време на последната си среща с инвеститорите, технологичният гигант от Редмънд побърза да се похвали с впечатляващ скок в броя на потребителите, избрали платената версия на своя AI асистент. Уви, ако се вгледаме по-внимателно в сухата статистика, ще открием, че революцията, наречена Copilot, все още по-скоро буксува, отколкото да лети по магистралата на успеха.

Сатя Надела, големият шеф на Microsoft, гордо обяви, че компанията е достигнала кота от 15 милиона платени абонати. Това, на пръв поглед, е колосален ръст от 160% на годишна база. Надела дори отиде по-далеч, твърдейки, че изкуственият интелект вече се е превърнал в „истински ежедневен навик“ за хората. Анализаторите от индустрията бързо свалиха розовите очила и направиха една проста, но болезнена сметка: при наличието на над 450 милиона потребители на пакета Microsoft 365, делът на тези, които реално развързват кесията за Copilot, е едва 3,3%.

Цифрата е направо стряскаща, особено когато я съпоставим с безумните инвестиции. Само за последното финансово тримесечие компанията е изляла астрономическите 37,5 милиарда долара в разработки, свързани с AI. Да похарчиш бюджет, колкото на средно голяма държава, за да убедиш едва шепа от клиентите си да плащат, звучи като меко казано рискован хазарт. Оказва се, че за масовия потребител „умният“ помощник все още не е незаменим инструмент, а по-скоро любопитна екстра, която не си струва месечната такса.

Припомняме, че Microsoft 365 Copilot се появи на бял свят в края на 2023 г. с обещанието да преобрази начина, по който работим с Word, Excel и Teams. Идеята беше да имаме личен дигитален секретар, който да върши черната работа вместо нас. Цената от около 30 долара на месец обаче явно се оказва препъникамък. Очевидно е, че за повечето професионалисти вградените безплатни функции са напълно достатъчни и „рекордният импулс“, за който говорят в Редмънд, за момента е по-скоро маркетингов шум, отколкото пазарна доминация.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шит шест

    8 0 Отговор
    Алчният Гейтс, като вече не може да жули с псевдо ваксини е решил да дере по друг начин, щото удоволствията на епщайнските острови са скъпички

    11:47 05.02.2026

  • 2 Вкдйдйдй

    4 0 Отговор
    Тая работа с Изкуственият Интелект за лично ползване явно ще върви по стъпките на браузърите и търсачките отпреди 25-30 години. Демек, ще има някакви безплатни шитни, които ще си изкарват парите като показват насочени реклами на ползвателя, т.е. профилирането ще продължи с още по-голяма сила.

    12:43 05.02.2026

  • 3 Мдада...

    1 0 Отговор
    Това си беше ясно. А пък безплатната - хептен.

    13:02 05.02.2026