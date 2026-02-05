Платената версия на Microsoft Copilot се оказа никому ненужна

Макар Microsoft да тръби за грандиозни успехи на фронта на изкуствения интелект, реалността зад лъскавите презентации изглежда малко по-сива. По време на последната си среща с инвеститорите, технологичният гигант от Редмънд побърза да се похвали с впечатляващ скок в броя на потребителите, избрали платената версия на своя AI асистент. Уви, ако се вгледаме по-внимателно в сухата статистика, ще открием, че революцията, наречена Copilot, все още по-скоро буксува, отколкото да лети по магистралата на успеха.

Сатя Надела, големият шеф на Microsoft, гордо обяви, че компанията е достигнала кота от 15 милиона платени абонати. Това, на пръв поглед, е колосален ръст от 160% на годишна база. Надела дори отиде по-далеч, твърдейки, че изкуственият интелект вече се е превърнал в „истински ежедневен навик“ за хората. Анализаторите от индустрията бързо свалиха розовите очила и направиха една проста, но болезнена сметка: при наличието на над 450 милиона потребители на пакета Microsoft 365, делът на тези, които реално развързват кесията за Copilot, е едва 3,3%.

Цифрата е направо стряскаща, особено когато я съпоставим с безумните инвестиции. Само за последното финансово тримесечие компанията е изляла астрономическите 37,5 милиарда долара в разработки, свързани с AI. Да похарчиш бюджет, колкото на средно голяма държава, за да убедиш едва шепа от клиентите си да плащат, звучи като меко казано рискован хазарт. Оказва се, че за масовия потребител „умният“ помощник все още не е незаменим инструмент, а по-скоро любопитна екстра, която не си струва месечната такса.

Припомняме, че Microsoft 365 Copilot се появи на бял свят в края на 2023 г. с обещанието да преобрази начина, по който работим с Word, Excel и Teams. Идеята беше да имаме личен дигитален секретар, който да върши черната работа вместо нас. Цената от около 30 долара на месец обаче явно се оказва препъникамък. Очевидно е, че за повечето професионалисти вградените безплатни функции са напълно достатъчни и „рекордният импулс“, за който говорят в Редмънд, за момента е по-скоро маркетингов шум, отколкото пазарна доминация.