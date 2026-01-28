Microsoft официално потвърди, че е предала ключовете за BitLocker на ФБР

Технологичният гигант Microsoft официално хвърли бомбата, признавайки, че е предоставил на ФБР достъп до криптираните данни на потребителски компютър чрез предаване на ключовете за BitLocker. Ходът, продиктуван от съдебна призовка, повдигна завесата над една малко известна реалност: компанията обработва около 20 подобни искания от правоприлагащите органи всяка година. Този прецедент предизвика истински трус сред защитниците на цифровата неприкосновеност, тъй като поставя под въпрос реалната сигурност на личната ни информация.

В основата на проблема стои начинът, по който Windows оперира с инструментите за защита. По подразбиране BitLocker не съхранява ключовете за възстановяване единствено локално на устройството, а ги свързва с облачния акаунт на потребителя в Microsoft. Макар това да е замислено като спасителен пояс при забравена парола или хардуерен дефект, се оказва, че функцията служи и като „заден вход“ за властите. Повечето хора дори не подозират, че техният дигитален ключ се намира на сървърите на компанията, готови да бъдат предадени при съответното правно основание.

Експертите по киберсигурност алармират, че докато потребителите оставят настройките по подразбиране, тяхната поверителност е само привидна. Макар опцията за локално съхранение на ключовете да съществува, тя често остава пренебрегната от масовия потребител. Ситуацията поражда сериозни опасения за потенциални злоупотреби не само в САЩ, но и в глобален мащаб, тъй като създава опасен модел на сътрудничество между големите тех компании и държавните служби.

Тази новина е горчиво напомняне, че в ерата на облачните услуги пълният контрол върху личните данни е по-скоро мираж, отколкото даденост. Въпросът, който остава да виси със страшна сила, е къде точно свършва законното разследване и къде започва неограниченият достъп до личното ни пространство. Ако цените сигурността си, може би е време да прегледате настройките на своя Windows и да поемете управлението на ключовете си в свои ръце.