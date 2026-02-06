Google поправи досаден проблем с Аndroid Auto, но създаде и няколко нови

Google започна разпространението на Android Auto 16.1, актуализация, чиято основна цел бе да разреши досаден проблем, въведен във версия 16.0, при което контролите за мултимедия на волана напълно престават да реагират в различни модели автомобили. За да разреши проблема, Google премахна визуалната промяна „Material 3 Expressive“ от медийния плейър, включително и спорната „вълнообразна“ лента за напредък, която дебютира само преди няколко седмици.

Въпреки че връщането към стария интерфейс възстанови функционалността на волана за повечето потребители, актуализацията 16.1 за съжаление въведе грешка в навигацията. Множество потребители в Reddit и форумите за поддръжка на Google съобщават, че иконата за позицията на автомобила (колата или синята стрелка) е изчезнала напълно от картата. Въпреки че указанията за завоите все още се превъртат и аудио подсказките продължават, шофьорите са оставени да навигират без визуална ориентировка. Ранните телеметрични данни сочат, че този бъг с „невидимата кола“ се задейства специално при превключване между медийни приложения на цял екран и изглед на таблото на разделен екран.

Освен проблемите с картата, актуализацията се бори и с бъг в Gemini Live. Потребителите, които преминават от класическия Google Assistant към новия Gemini, задвижван от изкуствен интелект, откриват, че асистентът често прекъсва собствените си отговори, влизайки в непрекъснат цикъл на слушане и отговаряне на себе си. Този безкраен разговор се приписва на високата латентност на Bluetooth, където Gemini бърка ехото на собствения си глас през високоговорителите на колата с ново потребителско подсказване.

За момента потребители разкриват, че има няколко временни решения. Ако иконата на колата ви липсва, отворете Google Maps на телефона си и се върнете към синята стрелка по подразбиране. Докладите показват, че персонализираните аватари на превозни средства са най-податливи на „невидимия“ бъг. Лекото намаляване на силата на звука на медиите в колата може да попречи на микрофона да улавя собствения глас на Gemini, или можете временно да се върнете към класическия Google Assistant в настройките на телефона си, докато не бъде намерено решение от страна на Google. При продължителни проблеми с потребителския интерфейс, изчистването на кеша и данните за приложението Android Auto на смартфона ви остава решение, което почти винаги дава резултат.